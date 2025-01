Il lutto. L’ultimo saluto al super tifoso Luca Molesti

C’era un bel gruppo di tifosi, soprattutto gli ultras della gradinata nord Diego Savelli, ieri mattina a dare l’ultimo saluto a Luca Molesti, il super tifoso granata scomparso improvvisamente martedì scorso all’età di 63 anni. Sulla piazza della chiesa di San Giuseppe nel quartiere Oltrera, zona dove Molesti ha abitato prima di trasferirsi una ventina di anni fa a Fucecchio (viveva in via Pacinotti, nelle case che si affacciavano sul mai troppo rimpianto campo sportivo Marconcini) e dove per molti anni ha gestito l’edicola di viale Italia, attività che lo ha fatto conoscere ed apprezzare da tutti, già prima dell’inizio della funzione campeggiavano due enormi striscioni. Uno, lungo 18 metri, dei Boys ‘79 Pontedera, ossia il primo gruppo di tifo organizzato granata nato a Pontedera e del quale Luca era stato uno dei fondatori, e uno con scritto "Vecchio boys cuore granata, vivrai nel cuore della gradinata", composto dagli ultras della nuova generazione, che insieme ai Boys ‘79 formano l’attuale gradinata nord Diego Savelli. E dopo il commovente ricordo espresso durante la cerimonia funebre da Carlo Barsotti, anche lui tra i fondatori dei Boys ‘79 e grande amico dello scomparso, all’uscita tanti cori e fumogeni hanno salutato la salma, partita per Fucecchio dove Luca verrà sepolto.

s.l.