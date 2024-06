Il marchio ’1920 Fermana Calcio’ al Comune. Il sindaco: "Che sia di buon auspicio"

Finalmente il marchio 1920 Fermana Calcio torna alla città di Fermo. La Fermana Calcio srl dell’ex patron dei gialloblù Giacomo Battaglioni ha ceduto il marchio al Comune tramite l’Asite. Un marchio al quale i tifosi sono particolarmente legati dato che è stato quello indossato dalla squadra di Ivo Iaconi nella promozione e nel primo e finora unico campionato di Serie B disputato nella storia della Fermana. Lo stemma a forma di scudetto è stato sulle maglie della squadra dal 1996 al 2006, anno della mancata iscrizione della Fermana al successivo campionato di Serie C2. La Fermana poi ripartirà dalla Prima Categoria e il marchio sarà sempre al centro di un contenzioso a tre parti con Battaglioni, il comune di Fermo e l’Asite, che in attesa del giudizio, aveva chiesto e ottenuto il pignoramento dello stemma. Così commenta il Comune di Fermo: "Il Marchio 1920 Calcio Fermana passa alla Città di Fermo – si legge nella nota –. Il passaggio è stato sancito con l’incontro nella sede comunale tra il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l’assessore allo sport Alberto Scarfini, l’ex Presidente della Fermana Giacomo Battaglioni, rappresentato dall’avvocato Francesco Pascucci, e gli avvocati Alessia Capretti e Roberto Lupetti, in rappresentanza della Fermo Asite". Sulla questione è intervenuto l’ex presidente della Fermana Giacomo Battaglioni: "Ritengo fosse doveroso che il marchio ritornasse nella disponibilità del Comune di Fermo avendo caratterizzato 10 anni di calcio professionistico e questo è stato possibile anche per merito di quest’ottima Amministrazione che ha mostrato con i fatti grande sensibilità e spirito di appartenenza". Battaglioni che conferma le sue ambizioni passate per i gialloblù: "Oltre al marchio avrei voluto consegnare alla Città di Fermo, che se lo merita, una squadra che potesse militare permanentemente nel calcio che conta ma vicende avverse e situazioni non dipendenti dalla mia volontà non me lo hanno permesso. Rimarrà in me sempre vivo il ricordo degli anni d’oro della Fermana, quando a Fermo venivano a giocare squadre come il Napoli, l’Atalanta, la Samp, il Genoa e la Nazionale Under 21". Della restituzione del marchio ha parlato anche il sindaco Calcinaro: "Nel ringraziare, e non solo per questo gesto, Giacomo Battaglioni, voglio augurarmi che sia di buon auspicio per la migliore ripartenza possibile" per una compagine gialloblu solida e radicata sul territorio e questo mi sento di dire che è anche l’intendimento che Battaglioni ci ha palesato, perché comunque il suo legame con Fermo è ancora forte e questo lo dimostra".

Filippo Rocchi