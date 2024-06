Il Masi ha scelto Lega. Firma il tecnico ex Centese

Eravamo stati facili profeti: il Masi Torello Voghiera ha ufficializzato Mario Lega, è lui l’allenatore scelto dalla dirigenza tricolore per rimpiazzare Andrea Govoni, che ha rinunciato alla panchina. Due anni fa ci fu una sorta di staffetta all’incontrario a Cento: "Briegel" prese il posto di Lega alla Centese, poi traghettata in Promozione nel giro di due anni, ora spetterà a lui provare a salvare la categoria a Masi. L’intesa è stata trovata domenica sera a tavola ad Altedo. "L’impatto è stato positivo – racconta il direttore generale del Masi, Graziano Quarella – cercavo un allenatore che accettasse di mettersi in gioco e ricostruire: ripartire con una squadra giovane e sbarazzina, rafforzata con alcuni elementi di esperienza, comunque under 30. Il nostro obiettivo è gettare le basi per cominciare un nuovo ciclo e in grado di raggiungere la salvezza". Lega ha sì allenato la Centese, ma nell’ultimo periodo la Rappresentativa Under 18 e Under 19. "Il mister mi suggerirà qualche elemento promettente, oltre a calciatori con una sana fame di arrivare. Intanto posso anticipare che riporterò a Masi Samuele Franceschini da Pontelagoscuro e Fagioli dal Casumaro, dove era andato a farsi le ossa". Da Masi sono in tanti ad abbandonare la nave, come il portiere Campi, che si è accasato alla Comacchiese in via ufficiale. La X Martiri, in attesa del sospirato ripescaggio, tratta il centravanti del Consandolo Colino. Franco Vanini