Il Masi Torello è ancora fermo al palo. Tris della Comacchiese nel derby

masi torello

0

comacchiese

3

: Bianconi, Quarella E., Baldon, Mazzoni (63’ Nardini), Fiore (72’ Toffano), Boschini (82’ Cattin), Ghali, Tosse (77’ Vidali), Pocaterra, Chiossi, Bucchi (46’ Quarella T.). All. Lega. A disp. Broccoli, Franceschini, Wilson, Faggioli.

COMACCHIESE: Campi, Centonze K., Ferri (80’ Vultaggio), Gordini, Temporin, Minieri, Tavolieri (77’ Luciani), Fregnani, Gherlinzoni (69’ Elshazly), Noschese (74’ Centonze M.), Marongiu (62’ Angelini). All. Candeloro. A disp. Farinelli, Taroni, Felloni, Grassi.

Arbitro: Ballarini da Faenza.

Reti: 22’ Temporin, 45’+2 Ferri, 48’ Gherlinzoni.

Note: ammonito Noschese.

La Comacchiese conquista la prima vittoria stagionale in campionato sul campo del Masi Torello Voghiera, sconfitto per tre reti a zero. Una gara convincente per i rossoblù di mister Candeloro, che hanno tenuto saldamente in mano le redini del gioco e già nella prima frazione hanno indirizzato la partita a loro favore. La cronaca. All’8’ sono i comacchiesi a rendersi pericolosi con il preciso cross di Noschese per il colpo di testa in area di Tavolieri, ma Bianconi è attento e blocca. Quattro minuti più tardi, il Masi può beneficiare di un calcio di punizione in prossimità del limite dell’area, ma il tiro in mischia di Chiossi viene respinto dalla difesa ospite. Poi, cresce la pressione dei rossoblù che al 22’ trovano il vantaggio con Temporin che, di testa, insacca sul corner calciato da Noschese.

Quest’ultimo, dopo un fraseggio con Gherlinzoni, al 27’ si presenta in area e va alla conclusione, ma l’estremo difensore del Masi respinge. Al 33’ i padroni di casa provano a reagire con l’intraprendente Tosse, il cui tiro termina alto sulla traversa. Ed è ancora Tosse, al 41’, ad approfittare di un errore della retroguardia comacchiese: il giocatore entra in area e va al tiro, ma Campi sventa la minaccia. Nel recupero, gli ospiti raddoppiano con Ferri che cerca e trova fortuna con una conclusione che supera Bianconi e va ad insaccarsi in rete.

Si va alla ripresa e, dopo pochi minuti, la Comacchiese incrementa il proprio vantaggio: il cross dalla fascia di Kevin Centonze trova in area la bella girata di Gherlinzoni che sigla la terza rete rossoblù. Un gol che, di fatto, ha chiuso definitivamente il match che è scivolato verso il novantesimo, con sostituzioni da una parte e dall’altra e con pochi altri sussulti.

Valerio Franzoni