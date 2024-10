Il match all’Helvia Recina - Pino Brizi. "La Sangiustese farà una bella prova»

"Siamo consapevoli della nostra forza e sono convinto che a Macerata faremo una grossa partita". È quanto dice Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, che alle 15 farà visita alla Maceratese. "Sarà – spiega – una partita giocata a viso aperto tra formazioni che proveranno a vincere". Servirà una prestazione attenta dei rossoblù che in cinque gare hanno conquistato 10 punti e vogliono proseguire il cammino. "Dovremo tenere alta la concentrazione in ogni frangente della partita perché dall’altra del campo ci sarà un avversario di qualità e sappiamo dove potrà crearci qualche problema". In settimana i rossoblù si sono preparati al match. "Dovremo stare attenti alla squadra biancorossa che non dà punti di riferimento, che riesce a proporre un ottimo calcio e può contare su elementi che possono fare la differenza come Gomis, Cognigni, Albanesi e Nasic". Si tratta di una partita importante, sebbene siamo ancora agli inizi della stagione. "A noi – svela Giandomenico – può dare conferme che non siamo lì per caso, chi ottiene un risultato positivo avrà qualche altro segnale incoraggiante in più, anche se siamo alla sesta giornata e nulla è obiettivamente compromesso". La Sangiustese non potrà contare sull’esterno offensivo Rosario Di Ruocco, nella passata stagione ha giocato con la Maceratese. In queste settimane la Sangiustese ha iniziato un percorso e l’allenatore Giandomenico vuole vedere costantemente altri progressi. "Voglio constatare una crescita graduale a cominciare dalla gara dell’esordio, la squadra – conclude il tecnico dei rossoblù – deve fare ogni domenica un passo avanti. Siamo un gruppo completamente rinnovato ed è comprensibile che nell’arco di una stagione possano esserci momenti difficili, ma ci faremo trovare pronti".