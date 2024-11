Il Mazzola cala il tris contro la Sinalunghese. Vittoria con doppietta di Geraci e gol di Borri

MAZZOLA

3

SINALUNGHESE

0

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci (69’ Forconi), Vecchiarelli (87’ Landozzi), Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Zanaj, Geraci (89’ Iasparrone), Taflaj (79’ Boumarouan), Borri (79’ Gjana). Panchina: Masiero, Zeppi, Becucci, Ghiozzi Pasqualetti. Allenatore Ghizzani.

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (59’ Gomes), Dei, Ferrante, Corsetti, Salvestroni (87’ Landi), Bardelli, Canapini, Ceppodomo (90’ Parri), Viligiardi (62’ Lorenzetti), Redi (73’ Pinsuti). Panchina: Noli, Meoni, Tacchini, Bucaletti. Allenatore Benedetti.

Arbitro: Leonetti di Firenze (Magnoni e Gioia).

Reti: 13’ rig. e 72’ Geraci, 24’ Borri.

Note: ammoniti Iacoponi, Bucaletti (dalla panchina); angoli 3-4; recupero 1’ pt e 4’ st.

SIENA – Il derby senese della 12ma giornata di Eccellenza se lo aggiudica il Mazzola: al Ceccarelli finisce 3-0. Eppure il primo squillo della gara è a tinte rossoblù: Viligiardi si aggiusta per un tiro che finisce fuori. I ragazzi di Ghizzani, con lo scorrere dei minuti, prendono campo fino a sbloccare il risultato al 12’: sugli sviluppi di un calcio piazzato Iacoponi viene trattenuto da Corsetti, l’arbitro assegna un calcio di rigore che Geraci trasforma spiazzando Marini. Il raddoppio, al 24’, arriva ancora su palla inattiva: su sponda di Bonechi, l’accorrente Borri chiama il portiere agli straordinari, sulla ribattuta ancora il numero 11 insacca. I rossoblù provano a riaprirla al 38’, ma la conclusione di Ceppodomo finisce a lato. Nella ripresa il copione non cambia, il Mazzola fa la partita cercando a più riprese il terzo gol. Al 50’ chiusura provvidenziale di Corsetti sull’accorrente Gucci, al 53’ Borri cincischia troppo con la palla facendosi rimontare dalla difesa ospite. All’ora esatta di gioco doppia chance biancoceleste con Taflaj, che manda alto in entrambe le occasioni. Al 65’ altra duplice opportunità per i locali: prima Borri arriva in leggero ritardo su un traversone di Vecchiarelli, poi è superlativo Marini sulla conclusione ravvicinata di Geraci. L’appuntamento con la doppietta personale è solamente rimandato al 72’: la difesa della Sinalunghese non riesce ad allontanare favorendo l’inserimento di Geraci che incrocia sul secondo palo. E’ solo in questo momento che gli ospiti provano a reagire: le incursioni di Canapini e Gomez, subentrato nella ripresa, non trovano però gloria. Finisce 3-o, con il Mazzola che aggancia Colligiana e Scandicci e la Sinalunghese che rimane a quota 11, al quart’ultimo posto in classifica.