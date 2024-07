Il Mazzola rafforza il centrocampo. Zanaj vestirà in biancoceleste

Secondo arrivo in casa Mazzola dopo quello dell’esterno offensivo Gabriele Vecchiarelli. Si unisce alla causa biancoceleste anche il classe 1999 Cristiano Zanaj, centrocampista duttile dotato di buona tecnica e visione di gioco, qualità abbinate alla sua grande capacità di recuperare i palloni.

Reduce dall’esperienza con la maglia del Certaldo in serie D, Zanaj è cresciuto nel settore giovanile del Castelfiorentino. Ha giocato in Eccellenza con le casacche di Poggibonsi, con annessa vittoria dei play off promozione, Castelfiorentino e, appunto, Certaldo. Con la divisa viola si è reso protagonista della vittoria della Coppa Italia Eccellenza del 2022/23, successo rivelatosi fondamentale per l’approdo dei fiorentini in Serie D.

Per un giocatore che arriva alla corte di mister Marco Ghizzani un altro invece lascia Siena e il Mazzola. Si tratta dell’esterno d’attacco Tommaso Corsi che dopo una discreta stagione (23 presenze e 7 reti prima di un serio infortunio sul finale di stagione) ha firmato per l’ambizioso Foiano dove ritroverà mister Stefano Argilli che lo aveva allenato appunto al Mazzola. Anche un altro attaccante della passata stagione potrebbe finire in Valdichiana: Argilli infatti rivorrebbe alle sue dipendenze anche Baroni.

