Il Meda torna alla vittoria contro il Saronno: Calmi decisivo

Dopo 121 giorni e 16 partite di astinenza, torna a vincere il Meda che nel girone di ritorno (e nel 2025) aveva raccolto solamente tre “pareggini“ rotolando da una posizione tranquilla di metà classifica alla piena zona retrocessione. Una vittoria, quella ottenuta nel posticipo di lunedì sera col Saronno (settima forza del torneo, fuori dai playoff ma che con mister Tibaldo in panchina non aveva mai perso) che però attualmente non basterebbe a garantire almeno i playout alla formazione di Cairoli; la “forbice“ di sette punti su Casteggio e Ispra alla 34esima giornata spedirebbe direttamente in Promozione la squadra medese che deve quindi dare seguito al 2-1 di ieri sera possibilmente con altre vittorie nelle due rimanenti gare. Porta fortuna il Saronno al Meda; la vittoria ottenuta lo scorso anno all’ultima giornata sempre contro i biancocelesti propiziò la qualificazione in extremis ai playout e poi la salvezza. Il match-winner è Calmi che prima sfrutta un clamoroso svarione difensivo degli ospiti per sbloccare la situazione e poi a inizio ripresa segna dal dischetto. Accorcia le distanze Locati che fissa il punteggio finale.

Ro.San.