Il mercato. Budget risicato. Nessun movimento all’orizzonte

Mentre la Robur ha ripreso ad allenarsi in vista della riapertura del campionato, dal mercato tutto continua a tacere (gli unici movimenti sono stati il passaggio di Tirelli al Livorno, il ritorno di Zichella alla Fulgens Foligno e il prestito di Soumahoro al Torrita). Del resto le dichiarazioni del direttore sportivo bianconero, Simone Guerri, rilasciate nei giorni scorsi, hanno spento ogni speranza dei tifosi: in questa finestra invernale, nell’ottica di ridimensionamento del budget voluto dalla proprietà, non verranno effettuate operazioni particolarmente significative. Arriveranno, probabilmente, ma senza nessuna certezza, un 2005 (Porzi, che sta recuperando da un infortunio, non rientra nei piani, almeno per adesso) e un 2006 (si è parlato di Elvaris Suplja del Terranuova Traiana, ma di proprietà dell’Empoli), per permettere a mister Magrini di avere più possibilità nella scelta degli under. E stop. Anche l’idea di cedere un over, per ingaggiarne uno al momento più congeniale, è tramontata: il direttore non vuole operare uscite con il rischio che a queste non corrispondano entrate. La Robur andrà insomma avanti così, con i bianconeri in rosa chiamati a spingere, più che mai, sull’acceleratore.