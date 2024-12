Il mercato dà la scossa. Il Ravenna Women cresce e domani gioca in Laguna

Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci per il Ravenna Women che ha cambiato volto in questo mercato di riparazione e prova a ripartire in cerca di una salvezza certamente non facile. La società ha cambiato allenatore: è arrivato il 44enne Moulay Hicham Miftah e qualche risultato si è visto: non ci sono state più le grandinate di gol al passivo e anche in Coppa Italia, pur eliminata nel gironcino dal Gatteo Mare, il Ravenna si è ben comportata, pareggiando – dopo essere stata in vantaggio 2-0 – con l’Accademia Spal, prima di perdere, comunque di misura, il derby con le altre romagnole del girone.

E domani la squadra è attesa dall’ultimo recupero per pareggiare i conti con tutte le altre squadre: le ravennati faranno visita al Venezia 1985 per disputare la gara rinviata lo scorso 20 ottobre causa alluvione. Si gioca alle 14.30 allo stadio Nereo Rocco di Marcon contro una rivale che ha perso qualche colpo ultimamente ma è stata stabilmente nella parte alta della classifica e con 17 punti ne ha ben 15 più delle ravennati. E soprattutto tra le mura amiche, le venete sono una sorta di corazzata: infatti hanno ottenuto 10 dei 17 punti complessivi, segnando 10 gol e subendone altrettanti: inoltre le veneziane hanno vinto 3 delle 5 gare disputate, pareggiandone 1 e perdendone 1 sola (0-3), alla 3ª giornata di campionato il derby con l’attuale capolista Venezia.

Ravennati che, come detto, hanno cambiato volto nel mercato di riparazione. Sono infatti arrivate Heba Goundali – subito in rete nella gara di Coppa – e Mayra Marino, poi dal Celtic Bhoys di Reggio Emilia è arrivata Marylin Giunta. Infine dalla vicina Gatteo Mare, indosserà la maglia giallorossa un terzetto di atlete composto da Letizia Zani, Camilla Menozzi e Alessia Lorenzon. Molte anche le giocatrici che hanno lasciato la maglia ravennate, soprattutto straniere: sono partite, infatti, Lenka Wenerona, Gergana Iliycheva, la polacca Victoria Jaszczyszyn e Silvia Ianetti.

Serie C femminile, girone B. Recupero 7ª giornata (ore 14,30): Venezia 1985-Ravenna. Classifica: Venezia 31; Trento 27; Vicenza 23; Accademia Spal, Sudtirol 22; Riccione, Jesina 19; Venezia 1985 17; Villorba, R. Vicenza 16; Tavagnacco 13; Chieti 9; Isera 8; Gatteo Mare 5; Ravenna 2.

Ugo Bentivogli