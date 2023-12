Il mercato dei dilettanti. Cusanno per il Castello. Il Lama prende Osakwe

PERUGIA – É sempre mercato in Eccellenza. Altro rinforzo in difesa per il Città di Castello. Il ds Fulvio Rondini ha definito l’ingaggio del centrale classe ‘99 Matteo Cusanno, ex Formia, nella prima parte di stagione in Eccellenza campana all’Audax Cervinara. Secondo rinforzo nel reparto arretrato dopo il ritorno di Stefano Tersini (92), pienamente ristabilito dopo l’infortunio al ginocchio. Il mercato di dicembre del Lama si chiude con un vero e proprio blitz. Il ds Christian Volpi, il più attivo in questa sessione, ha infatti definito l’ingaggio dell’esterno d’attacco ex Castiglione del Lago, William Osakwe, classe 2004, dall’Orvietana, proprio quando sembrava ormai ad un passo dal Città di Castello. Osakwe sarà subito a disposizione di Caporali per la sfida con l’Angelana alla ripresa. In Promozione Emiliano Pierotti è il nuovo allenatore del Selci Nardi. Il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico eugubino che torna ad allenare in Umbria dopo l’esperienza al Padule San Marco e le ultime due stagioni al timone della Cagliese in Promozione marchigiana. Con lui anche il vice Fabrizio Pedini. Pierotti esordirà domenica 7 gennaio nella trasferta a San Feliciano in casa della Marra.

Nicola Agostini