Il mercato dei dilettanti. Tomassoli va all’Ellera. Bruni resta a Pierantonio

PERUGIA – Giacomo Bruni guiderà il Pierantonio anche nella prossima stagione. Il tecnico ha sciolto le riserve dopo l’incontro con la famiglia Fumanti e con il neo direttore sportivo Gabriele Mela. Bruni allenerà dunque i biancazzurri per la quinta stagione consecutiva, dopo aver condotto la società dalla Prima categoria al sesto posto in Eccellenza di questa stagione. Obiettivo, riconfermare gran parte del gruppo che ha centrato il traguardo. Il nuovo allenatore dell’Ellera sarà invece Simone Tomassoli, nella prima parte della stagione appena conclusa sulla panchina del Castiglione del Lago. Manca solo l’ufficialità ma c’è l’accordo con la dirigenza e sarà dunque Tomassoli a raccogliere l’eredità di Luca Bisello Ragno. Cambio di panchina anche in Promozione. Non sarà infatti Michele Riberti a guidare nella prossima stagione la Nuova Alba, ora alla ricerca del nuovo allenatore. In Eccellenza cambio dietro la scrivania in casa Angelana. Si separano infatti le strade con il direttore generale Loris Gervasi e il direttore sportivo Giancarlo Mancinelli. Conferma invece in casa Pontevalleceppi per il direttore sportivo Stefano Balducci e ora la società è al lavoro per definire la riconferma in panchina di Nicola Polverini.