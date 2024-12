Il mercato del Grifone. "In arrivo un difensore»

Sul campo da gioco di Campagnatico, dove i biancorossi proseguiranno le sedute di allenamento fino al 12 gennaio per la non disponibilità del "Palazzoli" a causa dei lavori, il Grosseto ha ripreso ieri la preparazione in vista della prima giornata del girone di ritorno fissata per il 5 gennaio quando il Grosseto farà visita all’Orvietana. "Dopo i cinque giorni di riposo tutti gli effettivi si sono presentati – ha affermato il direttore generale Filippo Vetrini – e sono apparsi in buone condizioni".

L’anno 2024 si sta per chiudere e al dg biancorosso abbiamo chiesto un sintetico parere. "L’anno si è chiuso molto bene – ha proseguito il direttore generale – e mi auguro che anche nel nuovo anno possa proseguire spedito il nostro cammino che, dopo l’arrivo di mister Consonni in panchina, ha avuto un andamento eccezionale". Ricordiamo, soltanto per onore di cronaca, che i biancorossi sotto la guida di Consonni, hanno collezionato una sconfitta, due pareggi e otto vittorie.

Per quanto riguarda il "mercato" dopo la rescissione di Frosali e le partenze di Aprili, Boiga e Pellegrini ci sarà una novità oltre ai recenti arrivi di Sane, Sabattini e Lampret. "Dopo la partenza di Falasca è previsto – conclude Vetrini – l’arrivo di un difensore 2006". In uscita rimangono Cela e Grasso.

Stamani i giocatori si ritroveranno allo "Zecchini" per svolgere una seduta di allenamento in palestra.