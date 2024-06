Il mercato di Eccellenza e Promozione. Il figlio d’arte Buscè al Gambassi

Tra conferme e new entry prosegue il calcio mercato delle società dilettantistiche locali. Partiamo dall’Eccellenza con un altro importante punto fermo in casa Fucecchio. Dopo Del Bino in porta e Lecceti in difesa, ecco infatti la conferma di Andrea Rigirozzo. Per l’attaccante classe 2000 cresciuto nel vivaio del Giovani Fucecchio 2000 la prossima sarà la settima stagione in prima squadra con oltre 80 presenze e 17 reti. Scendendo in Promozione la Real Cerretese, grande protagonista dell’ultimo torneo arrivando al quadrangolare finale dei play-off, riparte da mister Andrea Petroni. Arrivato l’estate del 2022 dal Ponte Buggianese, Petroni ha colto due terzi posti con 46 e 60 punti. Primo volto nuovo, invece, in casa Gambassi con l’arrivo del figlio d’arte Luigi Buscè, suo padre Antonio attuale tecnico della Vibonese in D è stato una bandiera dell’Empoli. L’esterno classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, dopo aver esordito in C col Rimini vanta 44 gare e 3 gol in D con Castelvetro, Poggibonsi, L’Aquila e Sammaurese, prima di militare in Eccellenza con Fortis Juventus, Cuoiopelli, Castelfiorentino, Pontassieve e Montespertoli.