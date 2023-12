Il mercato invernale. La Robur adesso ricerca un terzino classe 2004

Mentre le squadre si giocano in campo il proprio destino, i dirigenti dei diversi club sono impegnati nel mercato: la finestra invernale è iniziata venerdì e chiuderà il 22. Se il Siena, come ha spiegato mister Magrini, non ha bisogno di interventi, se non per l’arrivo di un terzino 2004, è l’Asta la società che si è finora più mossa: dopo la rescissione con Brent Doka, è arrivato in arancioblu Discepolo (ingaggiato, qualche giorno fa anche Bianchi).

La Colligiana ha annunciato la separazione, oltre che con Discepolo, con Ferraù. Per quanto riguarda le altre squadre del girone, a perdere una delle pedine di spicco, è stato il Signa: Zakaria Sdaigui – che ha giocato anche nelle giovanili del Siena, prima di passare alla Roma, squalificato nella gara giocata da Bianchi e compagni allo stadio del Bisenzio – è passato al Campobasso, secondo in Serie D.