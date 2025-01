Il mercato La società, in attesa di sfoltire la rosa, sta valutando alcune operazioni in entrata. Il Catania e la Samp corteggiano Shpendi e Cerri. Tra gli obiettivi l’attaccante Janis Antiste

La priorità resta il campo ma c’è anche un mercato aperto nella quale la Carrarese a fari spenti sta cercando di portare a termine gli obiettivi prefissati. Il primo, quello di sfoltire la rosa, è stato in parte perseguito con gli addii di Panico, Grassini ed Hermannsson. Sul piede di partenza, però, sembrano esserci altri giocatori che continuano a non essere impiegati come Cavion e Falco o lo stesso Motolese. Mentre i primi due lunedì sono rimasti in panchina Motolese è stato proprio escluso dai convocati dove gli è stato preferito il giovane primavera Kovalenko. Un altro segnale che il futuro del centrale classe 2024 in prestito dal Bologna potrebbe essere altrove.

La società marmifera sta valutando naturalmente anche delle operazioni in entrata. Per l’attacco piace il giovane Janis Antiste (nella foto) che non sta trovando spazio a Sassuolo dove ha collezionato solamente 4 presenze in tutta la stagione. Il francese classe 2002 ha segnato un gol a fine agosto contro il Cesena ma si è trovato poi chiuso dalla grande concorrenza offensiva che può vantare la capolista scendendo in campo col contagocce. Antiste è una seconda punta dotata di buona tecnica e velocità. Su di lui sembra essersi fiondata anche la Salernitana che col Sassuolo pare aver avviato una sinergia di mercato. Erano usciti rumors su un altro giocatore del Sassuolo, il centrocampista Justin Kumi, che però è finito in prestito alla Reggiana.

Da Catania, infine, sono rimbalzate voci di un interessamento del club etneo per Stiven Shpendi che ritroverebbe in Sicilia il tecnico Domenico Toscano con il quale ha già lavorato a Cesena. Non sembra realistico, però, che la Carrarese possa privarsi dell’attaccante albanese, arrivato in prestito dall’Empoli, proprio adesso che è diventato centrale nel progetto di Calabro e che sta giocando con continuità, oltretutto per scendere di categoria. Shpendi non è l’unico “gioiellino“ sotto osservazione. Sembra che su Leonardo Cerri ci sia il gradimento della Sampdoria.

