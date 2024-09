Il mercato Si è concluso in dirittura d’arrivo lo scambio di laterali con il club etneo. Restano calde le piste per Shpendi e Guarino. Preso l’ivoriano Bouah, Raimo va al Catania

Quasi duemila tifosi arrivati a Pisa di martedì sera. Non ha limiti il grande affetto verso la Carrarese che ha fatto il suo primo squillo nel campionato di serie B. La vittoria sul Sudtirol ha rasserenato ulteriormente un ambiente che comunque non ha mai perso fiducia nel lavoro di mister Calabro e nella forza dei suoi ragazzi. I tre punti sono stati presi come un piccolo mattoncino sul quale andare a costruire la salvezza. La società marmifera ha da sempre dimostrato di avere le idee ben chiare sulla strada da perseguire e anche in questi ultimi “caldi“ giorni di mercato non ha intenzione di cambiare spartito. C’è la volontà di migliorare ulteriormente questo organico ma sfruttando le opportunità che si presenteranno e con giocatori funzionali al progetto. In particolare l’intendimento sembra quella di evitare spese folli per giocatori esperti ma stagionati per puntare su giovani di prospettiva. E’ arrivato in dirittura d’arrivo lo scambio di laterali col Catania.

La Carrarese ha acquistato Devid Eugene Bouah (a titolo definitivo fino al 30 giugno del 2026), esterno destro italo-ivoriano classe 2001 che si stava già allenando con lei, mentre Alessandro Raimo è approdato al club etneo. Le due fasce di Calabro sono ben coperte con tre giocatori a destra (Zanon, Scheffer e appunto Bouah) e tre a sinistra (Cicconi, Belloni e Grassini che seppur non mancino all’occorrenza può essere dirottato sulla corsia opposta). Gli altri due acquisti che potrebbero uscir fuori nelle ultime ore, entrambi in prestito dall’Empoli, sono l’attaccante Stiven Shpendi (nella foto, 2003) e il difensore Gabriele Guarino (2004). Sul centravanti albanese sembra ci sia già l’accordo delle due società e si aspetterebbe il si del giocatore. Per il centrale, reduce da un lungo infortunio che l’anno scorso non l’ha mai fatto scendere in campo in prestito a Modena, sono in corso delle valutazioni.

Gian.Bond.