Il mercato. Sondaggio per Russo. Gaddini cerca squadra

Per le prossime 48 ore le attenzioni di Nello Cutolo saranno rivolte esclusivamente al campo per la gara contro il Pontedera. Da martedì il direttore sportivo amaranto si rimetterà al lavoro per l’ultima settimana di mercato. In uscita c’è da definire la situazione di Mattia Gaddini. Sull’esterno c’è lo stesso Pontedera, ma anche Campobasso e Gubbio. L’Arezzo preferirebbe cederlo, in prestito, a un club di un altro girone. Come ha dichiaro a margine della presentazione di Capello, in entrata Cutolo resta alla finestra, vigile per capire se può aprirsi un’opportunità last minute per migliorare ulteriormente la rosa nel reparto d’attacco. Russo dell’Avellino piace, ma non è l’unico profilo.

Intanto in questa giornata la serie C e l’Associazione italiana allenatori ricorderanno le vittime della Shoah celebrando il Giorno della Memoria. Il 27 gennaio infatti ricorre la data della librazione di Auschwitz, avvenuta nel 1945. Tutti i tecnici della Lega Pro e i rispettivi vice, prima del fischio d’inizio riceveranno una copia del libro "Se questo è un uomo" di Primo Levi, mentre sui led di bordocampo apparirà una celebra frase dello scrittore. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario".