Il mercato Ultimo giorno frenetico con le uscite in prestito di Palermo (Team Altamura) e Scheffer (Atalanta Under 23). Colpo in extremis, preso Shpendi dall’Empoli

E’ stato un ultimo giorno frenetico di mercato nella quale la Carrarese ha messo a segno in extremis il colpo Stiven Shpendi (nella foto) in attacco. Il forte albanese, classe 2003, arriva in prestito dall’Empoli. Per il resto la società azzurra ha pensato soprattutto a sfoltire un organico che si era fatto extra large. Ecco così che ad esempio l’argentino Mateo Scheffer Bracco è stato ceduto in prestito all’Atalanta Under 23. Il laterale destro classe 2004, chiuso a Carrara dall’arrivo di Boauh, avrà così modo di maturare esperienza in serie C con la formazione orobica alla quale è stata riconosciuta anche l’opzione d’acquisto a titolo definitivo al termine della stagione. L’ex difensore bomber della Vigor Senigallia prima di lasciare la squadra azzurra ha avuto modo nei giorni scorsi di debuttare in serie B nella vittoriosa gara col Sudtirol.

Con la stessa formula del prestito con diritto di riscatto ha salutato la Carrarese anche Ryduan Palermo. L’attaccante argentino aveva avuto molti interessamenti ma alla fine a spuntarla è stato il Team Altamura di Bari. Palermo dopo l’esperienza a Martina Franca giocherà ancora al sud, stavolta in serie C.

Fino alla mezzanotte di ieri la società marmifera ha provato a trovare una nuova destinazione a Davide Grassini che nelle ultime giornate non era stato convocato proprio perché oggetto di trattative di mercato e in particolare cercato in serie C dal Campobasso. Nelle ultime ore si è cercato di concludere uno scambio di centrocampisti col Vicenza che vedeva coinvolti Simone Della Latta da una parte e Michele Cavion (ex azzurro) dall’altra. Nell’ultima giornata di calciomercato ha messo a segno due grandi colpi il Catanzaro, prossimo avversario degli apuani. Dalla Spal è arrivato in prestito l’esperto attaccante Andrea La Mantia mentre il centrocampo è stato rafforzato con Mamadou Coulibaly preso dalla Salernitana.

