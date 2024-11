Il Mesola frena, ma nessuno ne approfitta

Centese sprecona, si fa rimontare in casa il doppio vantaggio dalla diretta concorrente per i play off Valsetta Lagaro. Secondo il direttore generale Nicola Cappabianca con lo zampino della direzione arbitrale: "Per 65’ abbiamo avuto la partita in controllo, una bellissima prestazione da parte di tutti, il Lagaro ha pareggiato nel secondo tempo solo per delle occasioni casuali. Sul 2-0 abbiamo avuto altre occasioni nelle quali potevamo mettere in cassaforte il risultato, ma siamo stati spreconi. L’arbitro ci ha messo del suo, con una gestione ‘particolare’ dei cartellini". Tra i protagonisti del pareggio per 2-2 senz’altro Lorenzo Pirreca, autore del primo bellissimo gol. "Ce n’era un altro mio, perfettamente regolare, come documentano le immagini registrate della partita – afferma il bomber biancoceleste, autore finora di 6 reti – purtroppo è stato ingiustamente annullato. Con quel gol sarei balzato in testa alla classifica cannonieri del girone e saremmo saliti in alto. Abbiamo sprecato un’occasione per accorciare su una diretta concorrente e sulle battistrada".

Ha lasciato due punti per strada anche il Mesola: in frenata nelle ultime tre giornate, periodo nel quale ha totalizzato un solo punto. "Stiamo attraversando una fase difficile – ammette il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – Il campionato è equilibrato, lo dimostra la prestazione di alto profilo della X Martiri: nell’anticipo di sabato ha ben giocato. Sull’1-0 per noi abbiamo sprecato delle opportunità per chiudere la partita, con Ferro e Davo, finché abbiamo preso un gol da polli su azione da calcio d’angolo". Oltre ad Alessio Mantovani, arriverà qualcun altro dal mercato? "No, stiamo aspettando il rientro di Biolcati e speriamo sempre che Pittaluga possa tornare ad allenarsi con noi". Chi ha decisamente steccato è la Comacchiese: nel turno precedente aveva messo a segno il gol partita al 96’, a Crespellano la sconfitta è arrivata al 90’. "E’ stata una partita dai due volti – dice Leonardo Ferri – Nel primo tempo abbiamo giocato bene, è mancato solo il gol. Nel secondo tempo siamo rimasti in dieci per l’espulsione di Gordini dopo 10’, il Petroniano ha preso fiducia, finché ha sbloccato il risultato su rigore, episodio che ci ha tagliato le gambe". A Crespellano mancava Marongiu, l’attaccante tornerà a disposizione domenica prossima nel derby molto sentito con la Portuense. Nella zona retrocessione si registra il ko del Casumaro e il pareggio a reti bianche di Portuense (senza Melandri) e Consandolo. Chiudiamo con il Masi, che ha vinto anche a Corticella.

Franco Vanini