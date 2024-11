Il Mesola prova a fuggire in casa col Faro. Comacchiese insegue, Centese rischia

La capolista Mesola difenderà (ore 14.30) il primato in riva al Po contro il Faro. La formazione di Gaggio Montano è alla portata, ma attenzione alle insidie della formazione appenninica. "E’ una squadra solida, bene organizzata, dalla grande fisicità – afferma Oscar Cavallari, l’allenatore – vale senz’altro di più della posizione di classifica che occupa. Se ci ripeteremo sui livelli mostrati a Portomaggiore, nel derby, possiamo allungare la striscia positiva. Al Bellini contro i rossoneri è stata una partita tosta: primo tempo equilibrato, nella ripresa loro sono scoppiati e siamo usciti alla distanza: una prova di maturità". Spera di approfittare di un passo falso la Comacchiese, anch’essa in serie positiva, che ospiterà, ancora a Porto Garibaldi, il Felsina. Tutta in salita in ogni senso la trasferta della Portuense, che sarà di scena sul sintetico di Vado contro una delle big sperando di interrompere la serie negativa.

Tra i rossoneri rientra Formigoni, salterà però la gara capitan Melandri. Trasferta ad alto rischio per la Centese, che farà visita alla Valsanterno. Teme gli imolesi Ciro Di Ruocco: "E’ una squadra attrezzata per far bene, con giocatori di grande livello, chiaro che non andiamo a fare una passeggiata a Borgo Tossignano". Pensa positivo il direttore generale Nico Cappabianca: "Mi aspetto una gara intensa contro una squadra solida e di grande esperienza, con giocatori come Bali e Tonini, in attacco, e Alpi e Gallinucci tra difesa e centrocampo. Hanno qualità, ma siamo pronti a dare il massimo". Riguardo al campionato dei biancocelesti ecco un primo bilancio: "Siamo estremamente soddisfatti di quanto fatto finora. Essere a ridosso delle prime posizioni, in piena zona playoff, è un risultato eccezionale per una neopromossa come la Centese. Grande merito va a mister Ciro Di Ruocco, tecnico preparato e cresciuto nella nostra società, che sta dimostrando le sue competenze anche con la prima squadra. Questo ruolino ci dà fiducia e ci conferma che siamo sulla strada giusta". Derby salvezza ad Argenta tra il Consandolo e il Casumaro, entrambe reduci da una sconfitta. "E’ una partita delicata – dice il presidente argentano Luigi Maggi – Non possiamo fallire, abbiamo bisogno di punti per evitare di tribolare. Sotto questo profilo stiamo meglio noi in classifica, purtroppo abbiamo due assenze pesanti a centrocampo in Liri e Giberti". Sfida salvezza anche a Porotto, che se la vedrà a domicilio con l’Atletico Castenaso. Dalla sua i biancazzurri hanno un miglior rendimento in casa e una ripresa sul piano dei risultati. Infine, Masi Torello in casa contro il Petroniano.

Franco Vanini