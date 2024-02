Il messaggio del tecnico. L’appello ai tifosi: "Il nostro lavoro non è concluso»

Il tecnico bianconero Lamberto Magrini, durante la cena di mercoledì nella Contrada dell’Onda, ha lanciato un messaggio ai suoi tifosi. "Ancora non abbiamo terminato il lavoro – le parole del mister sul Fol –, dobbiamo completarlo e spero che ci darete una mano. Abbiamo bisogno del vostro affetto. Quando c’è stata la possibilità di giocare da qualche altra parte eravamo scettici perché grazie alla curva, a Badesse, i ragazzi si trasformano. Grazie ai tifosi riescono a dare qualcosa in più in campo. Faccio un appello: dovete continuare così fino all’ultima gara". "All’inizio non capivo Siena – ha aggiunto il vice allenatore della Robur Gill Voria –, l’ho capita dopo grazie anche a questi tipi di serate. Mi auguro di finire la stagione come quella all’epoca mia. Anche se nel piccolo, anche se in Eccellenza, abbiamo bisogno di ripartire".