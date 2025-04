Il miracolo di Ghidelli: "Così ho ribaltato la Leon"

Otto partite, sette vittorie e un pari. Riccardo Ghidelli ha fatto il miracolo. Non è un mago, nemmeno un taumaturgo, anzi quando non sta in campo fa l’avvocato a Milano. Prima di essere allenatore segnava gol a caterve. Ora ha rianimato una squadra che alla sua promozione da vice a capo, nemmeno due mesi fa, stava fuori dai playoff, oggi è terza e domenica ha ribaltato la capolista Mapello tornando a -5 dalla vetta con ancora tre turni da disputare. Il Mapello li giocherà tutti in trasferta, la Leon domenica sarà a Trezzo prima dell’assurda pausa di 14 giorni che spezza letteralmente la volata. Tra le due c’è la Cisanese, appena dietro la Leon c’è la Trevigliese. Ma sono gli orange di Vimercate i più scatenati. Ma come ha fatto Ghidelli? "Tutto merito dei ragazzi che si sono messi a disposizione, hanno capito che c’era qualcosa che non andava e han fatto un passo avanti a livello di responsabilità. Io ho cercato di sfruttare al massimo le loro caratteristiche e trovare un equilibrio. Ho una squadra forte, con tanti attaccanti di livello altissimo. A loro ho concesso libertà d’azione, mi son concentrato sulla fase di non possesso. Segniamo come prima, ma subiamo meno gol". Nei numeri la differenza è tutta qui. Ma quel primo posto è ancora raggiungibile? Domanda da un milione di euro. "La risposta mi interessa poco. Non è quello il nostro focus, è solo una distrazione. Il campionato è nelle mani del Mapello, noi pensiamo a vincere domenica per chiudere il primo ciclo, poi vedremo. Intanto i playoff sono sicuri, al mio arrivo non era affatto certa la cosa". Intanto la Leon quest’anno ha battuto due volte il Mapello, qualcosa vorrà dire. "Domenica è stata una gara completamente diversa dall’andata. Loro puntavano al pareggio. Poche occasioni, tante perdite di tempo. L’han sbloccata al 75’ su punizione, potevamo crollare e invece è venuta fuori una Leon grandiosa che non ha smesso di attaccare fino al gol della vittoria".