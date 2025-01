Il Montefano a Fabriano. C’è da riscattare il ko dell’andata

Il Montefano è atteso da un match insidioso perché il Fabriano Cerreto è una squadra capace di perdere 1-4 in casa e la settimana successiva di vincere a Matelica. "All’andata – ricorda il presidente Stefano Bonacci – eravamo partiti bene, a un certo momento abbiamo subito un gol che ha cambiato la partita. All’andata era una squadra che aveva tanti elementi dietro la linea della palla mentre ritengo che ora con Mariotti proponga un’altra idea di calcio". Sette giorni fa i viola hanno conquistato un punto a Urbino e adesso l’obiettivo è allungare la striscia positiva, del resto non ci sono alternative per uscire dalla zona calda della classifica. L’allenatore Peppino Amadio potrà contare su tutti gli elementi della rosa, non è affatto da escludere che a un certo momento Palmucci, assente da inizio stagione, possa essere gettato nella mischia. Ecco che Palmucci potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un volto nuovo della stagione. È fatta per il ritorno di Gianluca Candidi dopo le esperienze a Montegiorgio e con l’Aurora Treia, manca solo l’ufficialità. Il presidente non nasconde la soddisfazione per il passaggio del giovanel Lionel Scocco alla Cremonese. "È una gioia avere contribuito a mettere in evidenza un giovane dalle qualità molto interessanti".

È festa nella società viola per la nascita di Clara, secondogenita di Elena e Nicola Bonacci: un arrivo che ha riempito di gioia il presidente Stefano Bonacci, diventato per la seconda volta nonno, e lo zio Simone, attaccante del Montefano.