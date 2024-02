Il Montefano mette il Castelfidardo nel mirino. Mariani: "C’è da restare aggrappati alle zone alte"

"Ai ragazzi chiedo più determinazione e una maggiore convinzione sui propri mezzi". Nico Mariani, allenatore del Montefano, pensa al match casalingo contro il Castelfidardo. "Ci attende – dice – un avversario che ha perso una sola gara, è una formazione tosta, ben allenata. Sarà una battaglia". Il Castelfidardo ha dimostrato di avere gamba e di sapere sfruttare gli spazi. "Servirà un’attenzione maniacale. Loro – spiega Mariani – hanno gamba, dinamicità, corsa: dobbiamo evitare quelle situazioni in cui possono fare male". I viola devono riscattare il passo falso a Montecchio. "E pensare che abbiamo fatto una gara importante in cui siamo stati ingenui e poco fortunati negli episodi. Abbiamo disputato una ripresa nella loro area, ma non abbiamo finalizzato ed ecco perché chiedo più determinazione". Il Montefano si presenta al completo alla gara. "È il momento – spiega il tecnico – in cui non possiamo commettere errori, ma è necessario rimanere collegati alle zone importanti ed ecco che occorre fare punti perché la classifica è corta e occorre restare nel gruppo. Poi sarà il momento della volata, ma adesso occorre stare lì".