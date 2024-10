Il Montespertoli ci crede. E due trasferte complicate

Nuovo turno di Eccellenza oggi pomeriggio alle 15. Per quanto riguarda le tre squadre del circondario l’unica a giocare in casa è il Montespertoli, che riceve al Molino del Ponte di Baccaiano la visita della Cuoiopelli. I gialloverdi locali sono reduci dal buon pari di Fucecchio, ma sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria stagionale oltre che del primo gol davanti al proprio pubblico. Da questo punto di vista domenica scorsa al Corsini si è sbloccato Vangi, autore della sua 150esima rete in carriera tra i dilettanti. La Cuoiopelli, grande protagonista della scorsa stagione quando seppe espugnare 1-0 Montespertoli, quest’anno ha cominciato con qualche difficoltà e dopo 4 giornate è ultima con un solo punto, quello raccolto nell’ultimo turno in casa contro il Pontebuggianese. Entrambe in trasferta, invece, Certaldo e Fucecchio. I viola valdelsani saranno di scena al Rossetti di Cecina mentre i bianconeri scenderanno in campo al Pennati di Cenaia. Due gare decisamente complicate. Partiamo dall’impegno dei ragazzi di mister Marco Corsi nella ‘tana’ di un insidioso Sporting Cecina, che ha gli stessi 4 punti ed individualità di prim’ordine come l’ex Primavera dell’Empoli, Rovini. Il Certaldo, però, fin qui ha colto la sua unica vittoria proprio in trasferta, su un altro campo assai ostico come quello di Perignano.

Veniamo invece alla sfida tra il retrocesso Cenaia, finora 2 vittorie e altrettante sconfitte con il secondo miglior attacco del girone, e il Fucecchio che riguarda in modo particolare l’attaccante Luca Andreotti. Passato in estate proprio dal Fucecchio agli arancioverdi pisani, dopo 3 gol nelle prime 2 partite, negli ultimi giorni di mercato il 27enne centravanti ha deciso di tornare alla corte di mister Dell’Agnello, che invece non avrà più a disposizione lo svincolato Mancini. Un rinforzo in attacco, quindi, per un Fucecchio che finora in campionato ha segnato appena un gol a discapito del potenziale offensivo che ha a disposizione. Ben più collaudata la fase difensiva, appena 2 reti incassate.

Simone Cioni