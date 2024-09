Il Montespertoli ci prova. La vittoria però non arriva

Montespertoli

0

Viareggio

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Marcacci (67’ Biliotti), Fiaschi, Vangi, Rosi (85’ Conti), Gasparri (82’ Marchi). A disp. Romano, Lensi, Mangani, Anichini, Lotti, Marconcini. All. Sarti

VIAREGGIO: Carpita, Frroku (76’ Maurelli), Bertelli, Bianchi, Ricci, Sorbo, Remedi (60’ Minichino), Belluomini, Brega, Marinai (72’ Chicchiarelli), Bibaj. A disp. Santini G., Edu Mengue, Panconi, Sapienza, Belluomini, Santini M. All. Santini S.

Arbitro: Vaggelli di Prato (assistenti De Stefano di Empoli ed Evangelisti di Arezzo)

MONTESPERTOLI – Ancora una partita senza reti all’attivo, ma stavolta il Montespertoli riesce a portare a casa un punto. Al Molino del Ponte di Baccaiano, infatti, i gialloverdi locali impongono lo 0-0 ad una grande decaduta come il Viareggio, neopromossa ma con un organico di primordine. Se è vero che sono mancati i gol, però, non si può dire altrettanto per le emozioni, perché le due squadre si sono affrontate a viso aperto costruendo ognuna delle buone occasioni per passare in vantaggio. Partono meglio gli ospiti, che si rendono subito pericolosi con bomber Brega, ma la sua conclusione dalla distanza sorvola di un soffio la traversa. Immediata la reazione dei padroni di casa, costretti a rinunciare a capitan Maltomini, che vanno vicini a sbloccare il risultato con Rosi e soprattutto Marcacci, che a botta sicura non trova lo specchio della porta per questione di centimetri. Prima dell’intervallo, però, ci vuole un grande intervento di Biotti sulla pregevole conclusione di Remedi per negare il gol ai versiliesi. La ripresa si apre invece nel segno del Montespertoli, che nel giro di dieci minuti va per due volte a un passo dal vantaggio: prima con Marcacci che centra in pieno un difensore e poi con Gasparri, il quale dopo essersi liberato del diretto avversario sfiora il palo alla destra di Carpita. La gara si fa poi equilibrata con il Viareggio che esce però nel finale, sfiorando anche il colpaccio: corre l’89’ infatti quando Chicchiarelli, subentrato da poco più di un quarto d’ora, lambisce il palo con un diagonale rasoterra.

Simone Cioni