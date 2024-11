Il Montevarchi gioca d’anticipo per fare tris

Settimana corta per il Montevarchi che giocherà sabato alle 14.30, e non domenica com’era previsto dal calendario, allo stadio Blasone di Foligno con i biancazzurri della Fulgens 1984, protagonisti sin qui di un torneo di alto profilo. Ieri mattina la comunicazione ufficiale dell’Aquila con la conferma che il club valdarnese aveva accolto la richiesta della società umbra.

Due le motivazioni principali dell’istanza avallata dal sodalizio rossoblù: da un lato una festa - evento prevista nella mattinata domenicale nell’impianto folignate; dall’altro, come accaduto altre volte nel recente passato, la presenza nel centro in provincia di Perugia della vecchia compagine, il Foligno 1928, relegato dopo le vicissitudini societarie e giudiziarie degli ultimi anni addirittura in Promozione e rimpiazzato proprio dalla Fulgens in categorie più nobili e adesso in D. Ebbene, siccome domenica ventura anche l’ormai seconda squadra della città sarebbe di scena da programma tra le mura amiche con il San Venanzo, è stata concessa la precedenza alla compagine dell’Intererregionale nell’utilizzo del terreno di gioco.

Di conseguenza, fin dalla ripresa di ieri pomeriggio, gli aquilotti hanno dimenticato in fretta le due vittorie consecutive per concentrarsi subito su una trasferta che li opporrà ad una formazione in fiducia, reduce dal successo di Siena, definito storico sul sito web dei falchetti.

In precedenza la squadra allenata da Alessandro Manni aveva vinto anche a Grosseto e il quarto posto attuale in classifica non deve sorprendere. In Umbria il Montevarchi si presenterà senza l’allenatore Nico Lelli in panchina. Era diffidato e ha pagato dazio con la squalifica di un turno all’ammonizione rimediata nella ripresa con il Follonica Gavorrano. Toccherà perciò a Max Adami, bandiera dell’Aquila, fare le veci del tecnico pisano a bordo campo. Ci sarà, peraltro, un’assenza pesante anche tra i giocatori, perchè il rosso diretto per fallo da ultimo uomo comminato al difensore centrale Damiano Franco, uno dei migliori in assoluto nel confronto con i minerari, costringerà lo stopper ex Siena in tribuna. Al suo posto sarà reinserito Federico Ficini, quasi sempre titolare sin qui.