Il Montevarchi sfiora il colpo. Cori risponde a Bontempi

Livorno

1

Montevarchi

1

Livorno (3-5-2): Facchetti; Savshak (46’ Goffredi), Tanasa (46’ Brenna), Curcio; Camara (46’ Menga), Nardi, Luci (71’ Frati), Bellini, Carcani; Giordani, Tenkorang (46’ Cori ).

All. Fossati.

Montevarchi (4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni, Cellai (84’ Boncompagni), Virgillito (86’ Lucatuorto); Muscas, Conti (82’ Artini), Borgarello; Boiga (55’ Priore), Ciofi (93’ Messini sv), Bontempi.

All. Beoni.

Arbitro: Lotito di Cremona.

Reti: 14’ Bontempi, 76’ Cori

Note: ammoniti Borgarello, Brenna, Lischi e Bontempi.

LIVORNO – Ci ha sperato il Montevarchi di fare il colpo grosso per come si era messa la partita, con la squadra di Loris Beoni praticamente in vantaggio al primo vero affondo. Al 12’ infatti, dopo un paio di tentativi al primo minuto con Muscas e poi con Ciofi, gli aretini sono andati a segno con Bontempi, bravo ad approfittare di un errore in fase di impostazione degli avversari per andare a superare Facchetti. Sfruttando il momento favorevole, lo stesso Montevarchi avrebbe potuto raddoppiare con Ciofi, che, solo davanti alla porta livornese, ha mandato clamorosamente fuori. Il rammarico degli ospiti è stato infatti quello di non esser riusciti a trovare il raddoppio, visto che alla mezz’ora la palla buona è capitata a Boiga, anche lui impreciso, e due minuti dopo a Borgarello, in questo caso fermato dal portiere Facchetti in tuffo. Il Livorno ha aspettato la fine del primo tempo per reagire, prima al 42’ con Tanasa, che ha impegnato il portiere Dainelli e poi con Tenkorang, che ha sprecato una favorevole occasione, calciando addosso allo stesso estremo difensore. Nella ripresa la squadra di casa ha fatto valere la maggior rabbia nella ricerca del risultato ed è pervenuta al pareggio con Cori, il cui colpo di testa, complice una deviazione, si è infilato nella porta ospite. Ma il Montevarchi non si è dato mai per vinto ed anzi, ha cercato comunque quel secondo gol che averebbe pure meritato, con l’occasione più ghiotta capitata addirittura in pieno recupero con Ciofi, che si è visto respingere la conclusione sulla linea di porta da Curcio. Un minuti dopo invece ci sarebbe potuta essere addirittura la beffa, con il Livorno che si è reso pericoloso con Frati, che da buonissima posizione ha mandato clamorosamente alto. Al 96’ è stato Artini a ribattere un tiro diretto in porta dello stesso Frati.