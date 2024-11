Il Montevarchi va veloce. Lelli: "Non fermiamoci"

L’unico rammarico, a margine della vittoria meritata con il Follonica Gavorrano, la seconda consecutiva dell’Aquila dopo il blitz nel derby del Valdarno, è per quel cartellino giallo rimediato nella ripresa e che gli costerà la squalifica. Per il resto l’allenatore del Montevarchi Nico Lelli non poteva essere più soddisfatto al termine della partita del Brilli Peri decisa dal gol di Edoardo Priore. Sì, perché i suoi ragazzi, dal primo all’ultimo e a prescindere dalla prova superba di singoli giocatori come il velocista Lorenzo Boncompagni, hanno disputato la gara sin qui migliore del campionato come approccio e atteggiamento. Scoprendosi anche capaci di soffrire, cinici e concreti come poche volte nel recente passato: "Devo fare davvero i complimenti alla squadra per la prestazione. Avevamo preparato l’incontro – ha sottolineato il tecnico dei rossoblù – proprio nell’intento di rendere difficile ad una formazione così forte la messa in pratica del tipo di gioco prediletto. I ragazzi hanno risposto alla grande e mi è piaciuto soprattutto lo spirito di grande collaborazione tra i reparti mostrato sin dalle prime battute. Nell’intero arco della gara – ha aggiunto Lelli – in fondo è stata concessa agli avversari soltanto la traversa colpita con una prodezza dalla lunga distanza di Zini. Non ci siamo abbassati, invece, neppure negli ultimi 20 minuti, dopo l’espulsione di Damiano Franco. Ci siamo goduti per qualche ora il successo – ha rimarcato il mister aquilotto – ma iniziamo già a pensare alla trasferta di Foligno, dove troveremo una formazione di valore". Il trainer pisano ha anche convenuto che il Montevarchi è in un’ottima condizione di forma, dando atto allo staff e al preparatore Gianmaria Bernini del lavoro meticoloso e costante per far crescere in maniera omogenea l’organico anche dal lato fisico – atletico. Allo stadio folignate Enzo Blasone, Nico Lelli sarà sostituito in panchina dal suo vice Max Adami: "Mi rimpiazzerà degnamente, ne sono certo", ha concluso il nocchiero dei valdarnesi. Commentando la sfida il presidente aquilotto Angelo Livi ha parlato dei veri obiettivi del Montevarchi. "La squadra – è stata la risposta del massimo dirigente – sta trovando continuità. Non ci esaltiamo, tuttavia, per gli ultimi due risultati come non ci siamo depressi in momenti meno propizi. Andiamo avanti, perciò, con calma, serenità, gara dopo gara, senza proclami e cercando di mantenere il giusto equilibrio nei giudizi. Il progetto iniziato affidandoci a un allenatore e ad una "rosa" giovani è solo all’inizio ed è prematuro stilare bilanci o fissare adesso il traguardo finale".

Giustino Bonci