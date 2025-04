Il Montevarchi vince con la Fezzanese e conquista tre punti di platino

Arezzo, 05 aprile 2025 – Il Montevarchi fa in pieno il suo dovere e vince 3-1 a Seravezza contro la Fezzanese, nell'anticipo del campionato di serie D. La gara si è infatti giocata questo caldo sabato di inizio aprile in quanto domani l'impianto sportivo versiliese ospiterà una manifestazione storica e molto sentita da quelle parti, il Palio dei Micci. Ma l'Aquila non sta a sottilizzare e gioca una partita lucida e attenta, passando in vantaggio con uno dei gioiellini del settore giovanile, Elia Tommasini, 19 anni, e raddoppiando con Andrea Orlandi. Poi un controllo pressochè totale della gara, il tris di Farini e una prestazione autorevole, che porta tre punti di importanza capitale. Parte forte la squadra di Rigucci e dopo sette minuti passa in vantaggio. Azione di contropiede, cross di Martinelli per Elia Tommasini che non fallisce e mette la palla in fondo al sacco. Per il ragazzo, classe 2006, uno dei prospetti più interessanti del vivaio aquilotto, si tratta del secondo centro dopo quello di Poggibonsi.

I rossoblù continuano ad attaccare per chiudere la gara approfittando anche degli spazi di rimessa, con ripartenze che fanno male. Al 20' al tiro Ciofi, ma il suo sinistro termina fuori di poco. Al 25 ' colpo di testa di Bontempi sul secondo palo che finisce tra le braccia del portiere ligure. Due minuti dopo su calcio d'angolo tiro di Martinelli, con il suo sinistro che viene respinto da Agolli. Il raddoppio dei valdarnesi è nell'aria e arriva al 35' di Orlandi che con un gran tiro dalla distanza fulmina l'estremo difensore della Fezzanese, facendo esplodere i molti sportivi aquilotti giunti a Seravezza.

Nella ripresa parte subito forte il Montevarchi e dopo un minuto ancora lo scatenato Tommasini batte a rete. Para Agolli. La formazione di Atos Rigucci non subisce pericoli ed è in totale controllo della partita, creando altre occasioni da rete. Colossali quelle capitate ai piedi di Galastri e di Ciofi. Nel primo caso, al 18', il giovanissimo giocatore rossoblù si trova a tu per tu con il portiere ligure, ma non riesce a saltarlo. Poco dopo Ciofi, servito all'altezza del dischetto del rigore dallo stesso Galastri, non riesce a trovare la porta e conclude sul fondo. C'è tempo anche per il terzo gol, segnato da Christian Farini al 34' che chiude definitivamente la contesa con un colpo di testa su calcio d'angolo, prima della rete della bandiera dei padroni di casa al 33' con Mariotti. Tra l'altro Farini ha vissuto una stagione complicata, con un grave infortunio, la frattura della tibia e del malleolo, che lo ha costretto a stare fermo per sei mesi.

L'Aquila si porta a casa una vittoria, meritata, salendo a quota 37 punti in classifica. Non vinceva in trasferta dal match del 19 gennaio sul campo del Ghiviborgo. La prossima settimana al Brilli Peri arriverà il Trestina. Se i rossoblù dovessero vincere, la salvezza sarebbe davvero molto vicina.