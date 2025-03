Il notiziario. Bucchi studia il tridente anti Milan Futuro

L’Arezzo ha ripreso ieri a Rigutino la preparazione in vista della prossima gara sabato alle 19,30 al Comunale con il Milan Futuro. Oggi e domani ancora allenamenti mattutini, mentre venerdì la rifinitura a porte chiuse. Contro i rossoneri mancheranno sia Guccione che Tavernelli, squalificati. Una doppia assenza pesante che obbligherà Bucchi a rinunciare a due uomini chiave nel 4-3-3 e tra i più in forma dell’ultimo periodo. In particolare, l’arretramento di Guccione davanti alla difesa è stata la mossa tattica più significativa della gestione di Bucchi: piazzare un trequartista davanti alla difesa per alzare il tasso qualitativo della mediana. Il sostituto naturale del numero 7, per caratteristiche, è Santoro, ma non è detto che tocchi all’ex Pisa la cabina di regia. Possibile il dirottamento al centro di Damiani con Chierico e Dezi mezzali. Novità obbligate anche nel tridente offensivo dove potrebbe essere avanzato Capello a sinistra con Pattarello sulla fascia opposta e Ravasio riferimento centrale. Non sono esclusi avvicendamenti anche in difesa dove Coccia (nella foto) potrebbe riprendersi la maglia da titolare a sinistra al posto di un Righetti apparso ultimamente sottotono.

A.L.