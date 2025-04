Il notiziario. Il Cavallino si prepara al Derby. Oggi la partitella con la Primavera

Gli amaranto proseguono senza sosta la preparazione del derby contro il Perugia. La partita più sentita, che l’Arezzo non vuole sbagliare di fronte al suo pubblico. Ad assistere all’allenamento di ieri mattina al centro sportivo di Rigutino, peraltro, c’erano i partecipanti al corso per allenatore Uefa A, ospiti della Ss Arezzo. Agli ordini di Bucchi e del suo staff, la squadra ha svolto lavoro tecnico-tattico. Oggi pomeriggio, alle ore 16 sul prato del Comunale, probabile partitella contro i ragazzi della Primavera di Andrea Bricca, come avvenuto lo scorso mercoledì. Bucchi avrà così modo di valutare le condizioni di forma dell’intera rosa a pochi giorni dal fischio d’inizio, in programma sabato alle ore 20.30. A meno di imprevisti di questi giorni, il tecnico romano avrà tutto l’organico a disposizione. La squadra, infatti, è reduce dalla mancata trasferta di Pescara che ha complicato il calendario amaranto ma quantomeno ha evitato di incorrere in squalifiche e infortuni, con la squadra che ha avuto tempo per recuperare energie e risolvere eventuali acciacchi. Intanto, la prevendita è entrata nel vivo. Per il derby è stata indetta la giornata amaranto, dunque gli abbonamenti non sono validi. La prelazione per gli abbonati, che garantisce solo di mantenere il proprio posto e in pratica vale dunque solo per gli abbonati di tribuna, ha fatto registrare poche adesioni (appena 152 biglietti staccati), ma c’è da attendersi un’impennata nelle vendite in questi giorni.