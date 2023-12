IL NOTIZIARIO. Maglia verde a Natale. Un turno di stop per Foglia e Vettori

Sono circa 1400, di cui 800 in prelazione, i biglietti venduti, a ieri, in vista del derby di lunedì prossimo contro il Perugia. Da lunedì è attiva la vendita libera dopo che fino al 10 dicembre c’era stata la prelazione riservata ai soli abbonati. E’ possibile acquistare il tagliando nei consueti punti vendita in città e provincia., ovvero al point New Energy Gas e Luce di via Madonna del Prato, all’Hotel Gema a Rigutino, alla Tabaccheria Veri del Bagnoro, da Vieri Dischi in Corso Italia e alla Tabaccheria Francini a Ponte a Chiani. Si preannuncia un comunale esaurito con una coreografia e un tifo da grandi occasioni per una partita che torna dopo dopo oltre due anni. In questo clima di crescente attesa la squadra riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da Indiani. Domani è prevista una doppia seduta, poi allenamenti singoli al "Giusy Conti" fino alla rifinitura di domenica mattina. Contro il Perugia mancheranno gli squalificati Foglia e Vettori. Nel frattempo la società amaranto è già entrata in clima natalizio. A breve sarà disponibile il completo dell’Arezzo (la quarta maglia) che richiama al Natale e che i giocatori hanno già indossato allo store di via Madonna del Prato (nella foto Guccione con la maglia verde).