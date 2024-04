Il notiziario. Stagione finita per Masetti

Stagione finita per il difensore amaranto Lorenzo Masetti. Il classe 2001, durante l’allenamento di venerdì scorso, si era dovuto fermare per un trauma al ginocchio destro e gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione al legamento crociato anteriore. Brutta tegola per il ragazzo, che nei prossimi giorni valuterà il trattamento da seguire, con il probabile ricorso all’intervento chirurgico. Il tecnico amaranto Paolo Indiani, dunque, non lo avrà a disposizione per il finale di stagione, mentre spera di recuperare, già per la prossima partita, il centrocampista Bianchi. Nel frattempo, ieri pomeriggio è iniziata la prevendita per la gara del Comunale di lunedì 15 aprile, alle 20,45, contro la Torres seconda in classifica. I biglietti sono in vendita sul sito del circuito Ticketone e nei consueti punti vendita: Arezzo Store, tabaccherie di Bagnoro e Ponte a Chiani, Vieri Dischi e Hotel Gema a Rigutino.