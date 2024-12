Il nuovo corso. Al ’Calbi’ ieri il primo contatto con la squadra

Il fulmine a ciel sereno ovviamente ieri si è abbattuto principalmente sulla squadra biancazzurra. Che nel pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, ha conosciuto, all’improvviso, il proprio nuovo datore di lavoro. Allo stadio Calbi di Cattolica Tranqulli ha anche incontrato il direttore sportivo Giuseppe Giglio, mister Loris Beoni e la segretaria Elisa Tassinari. Un primo impatto in attesa di conoscere le intenzioni della nuova proprietà che, a ieri, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito all’acquisizione dello United Riccione. Le uniche comunicazione sono arrivate dall’ex presidente Cassese che ha comunque assicurato continuità nel progetto. Una situazione non esattamente ideale per iniziare a preparare i novanta minuti in programma domenica sul campo del Piacenza tentando di mettere in fila la quarta vittoria consecutiva.