Il nuovo Seregno torna a casa: "La squadra c’è, aspettiamo i tifosi"

Domani si torna al Ferruccio. Anzi, per mutuare il claim societario utilizzato dal Seregno FBC per pubblicizzare la sfida contro il Castello Città di Cantù, “Si torna a casa!“. Una casa orfana dei colori azzurri da 490 giorni (e una settantina di domeniche), tanti ne sono passati da quel grigio pomeriggio di metà maggio quando si metteva fine a una delle pagine più brutte (o la più brutta?) della storia azzurra, paradossalmente con una festa molto sofferta perché in quell’occasione la squadra ottenne sul campo la salvezza ai playout di Serie D contro il Breno. Che poi fece ricorso, anzi, forse, più ricorsi. Sostanzialmente li vinse, il Seregno finì in Eccellenza, ma l’allora proprietà capitolina non perfezionò l’iscrizione. Tempi passati.

Mezzo migliaio di giorni fa era Serie D, adesso il Seregno è in Promozione e di questo bisogna parlare. Innanzitutto c’è curiosità per capire quale sarà l’accoglienza dei tifosi. Ancora non si sa quale sia il numero effettivo di tessere staccate anche per quanto riguarda l’iniziativa congiunta con l’hockey, il cui campionato però partirà a ottobre inoltrato, ma il presidente Alfredo Varini, pur senza snocciolare numeri, esprime grande entusiasmo. "Domenica sera ne sapremo di più in questo senso perché chi ha prenotato tramite QrCode ritirerà e pagherà l’abbonamento al botteghino. Solo in quel momento potremo essere precisi, ma c’è grande attenzione nei confronti della squadra, questo è sicuro, lo riscontriamo quotidianamente". Domani alle 15.30 ci sarà quasi certamente il sindaco, Alberto Rossi, in tribuna, anche lui, con la sua Amministrazione, parte in causa di questa rinascita. Tornando alla parte sportiva, la squadra di mister Avella ha pareggiato 1-1 domenica a Calolziocorte. "Le prime sensazione è che questa squadra sia competitiva – l’analisi del presidente –. Quanto, lo scopriremo più in là, credo verso fine ottobre quando le partite disputate saranno parecchie e tutti avremo le idee più chiare".