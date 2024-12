Il nuovo team romagnolo di triathlon. Free Event Endurance, oltre allo sport ci sono anche i valori

L’immagine della Romagna in giro per il mondo. Ieri, Villa Abbondanzi (Faenza), è stata presentata la nuova squadra di triathlon Free Event Endurance che ha l’ambizione di rappresentare l’eccellenza romagnola nelle competizioni nazionali e internazionali. Tra i valori di Free Event Endurance il rapporto con il proprio territorio è assolutamente prioritario, per uno sport che racchiude in sè la resilienza e la passione che caratterizzano questa zona d’Italia. Uno sport, il triathlon che racchiude il concetto di fatica. con lealtà sportiva e inclusione portati all’ennesima potenza. "Sono appassionato di triathlon da sempre – spiega Andrea Camporesi, Ceo e fondatore di Free Event – delle lunghe distanze e degli ironman. Infatti ne ho conclusi 12 sulla distanza piena e, come ogni amatore, ho condiviso i momenti di dura fatica, conciliandoli con il lavoro. Insieme ad amici di sport ci siamo sempre ripromessi di creare un giorno un team con valori come l’inclusione e la parità di genere. Finalmente questo sogno è diventato realtà. Free Event Endurance nasce con l’obiettivo di creare un movimento inclusivo che avvicini giovani e appassionati di nuoto, bicicletta e corsa allo sport, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Il team vuole dare valore al tempo libero, trasformandolo in un’occasione per migliorare il benessere personale e sociale ed è per questo che per la presentazione abbiamo scelto questi campioni".

Le società sportive nascono per competere con le altre, ma Camporesi va oltre: "Noi vogliamo unire e includere a prescindere dal risultato finale. Siamo in un territorio, l’Emilia Romagna, contenitore di grandi eventi". Padrini d’eccezione alla giornata la coppia olimpica del nuoto, Fabio Scozzoli e Martina Carraro, il triathleta Alessandro Fabian, 7 titoli italiani sulla distanza olimpica, Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo, Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico e Luca Facchinetti responsabile delle nazionali giovanili di triathlon".

u.b.