Il pagellone di fine anno dell’Eccellenza. La sorpresa è la Reno, Sanpa sotto le attese

Il campionato di Eccellenza è al giro di boa. Abbiamo dato i voti alla prima parte della stagione 2023-24, in attesa della ripresa dell’attività, prevista per domenica 7 gennaio. Ecco le pagelle del 1° quadrimestre.

Reno 7,5. È la vera sorpresa dell’andata. La matricola di Sant’Alberto è partita a fari spenti. Ha gestito egregiamente due mezze rivoluzioni tecniche. Prima, con la mancata riconferma di mister Mariani, il tecnico della promozione; poi, con le dimissioni di Drywa. Col vice Ortolani in panchina, e con una rosa di grande spessore (Federico Innocenti, Filippi, De Rose, Tabanelli, Noschese, ovvero gente che ha giocato anche in serie A), i risultati non hanno tardato ad arrivare. Dopo diverse giornate passate in zona playoff, ora la Reno, con 26 punti, occupa l’ottava posizione, con 10 punti di margine sulla zona pericolo. Con 29 reti, vanta il 2° miglior attacco del girone B, dietro a quello della capolista Sasso Marconi. Filippi (12 reti) è il bomber, capocannoniere del girone; seguono Frisari (4); Diallo, Noschese e Tabanelli (3).

Massa Lombarda 6,5. Anche la matricola bianconera è partita guardinga. Una rosa con pochissime ‘figurine’, ha comunque iniziato a farsi rispettare da quando è arrivato Riccardo Innocenti, attaccante che, a 48 anni, è ancora protagonista. I suoi gol (3, uno in meno del bomber Fabretti), e il suo carisma, hanno permesso alla formazione di mister Scozzoli di abbandonare ben presto la zona calda, posizionandosi all’11° posto a +7 sulla zona playout, e chiudendo l’andata in crescendo con una serie di 2 vittorie e un pareggio. Quello del gol (13 reti, secondo peggior attacco) resta un problema, al momento gestito molto bene. Dal mercato di riparazione è arrivato Filippo Ferretti.

Russi 6+. Il club arancione è in linea coi programmi di inizio stagione, ovvero quelli di un campionato senza patemi, dove l’obiettivo è la salvezza. La partenza (3 vittorie consecutive) aveva contribuito a fare qualche pensiero in grande, ma poi, il gruppo guidato da mister Rossi ha trovato la propria dimensione, posizionandosi all’11° posto, in coabitazione col Massa Lombarda. In attesa dei gol del bomber Salomone (fermo a quota 2), il tecnico dei falchetti punta sul recuperato Marra (7) e su Saporetti (4), per un reparto avanzato che promette di essere protagonista nel girone di ritorno.

Sanpaimola 5,5. L’insufficienza è rimediabile. La formazione di mister Orecchia è partita forse col ‘peso’ di una stagione – quella precedente – da considerarsi straordinaria. Il 4° posto finale, con 68 punti e 20 vittorie (e le 23 reti di Bonavita, capocannoniere in condominio con Cazzadore del Masi Torello e con Salomone del Russi), costituisce il miglior risultato di sempre del club di San Patrizio. Quest’anno, la squadra conselicese, nonostante le ultime 2 sconfitte contro Sasso Marconi e Tropical Coriano, e nonostante la perdita del proprio giocatore di maggior talento, ovvero Derjai, è però annunciata in ripresa. Il 13° posto, in piena zona playout, a -7 dalla salvezza e a+4 sulla zona retrocessione, è ancora ampiamente rimediabile. Nel bilancio, pesano le 11 sconfitte, a fronte di appena un pareggio e 5 vittorie.