Il Perignano trova un muro. A Camaiore senza punti

POL.CAMAIORE 2 FRATRES PERIGNANO 0

POL.CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola (45’st Zavatto), Zambarda, Velani, Anzilotti, Amico (40’ st Bacci), Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi (31’ st Kthella). All.Cristiani.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Mogavero (31’ st Mariani), Gamba (24’ st Cutroneo), Genovali, Lucaccini, Meucci (31’st Rotunno), Regoli (31’ st Misseri), Taraj, Viola, Rossi. All. Falivena.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Marcatori: al 15’pt Nardi,12’st Chiaramonti.

Camaiore – Con un gol per tempo la squadra di Pietro Cristiani supera i Fratres Perignano e inizia con una vittoria il girone di ritorno che li vede dominare il campionato. Per i rossoblù perignanesi una sconfitta quasi inevitabile anche se la squadra ha dato il massimo cercando, in particolare nel secondo tempo, di accorciare le distanze per rimettere in discussione l’esito della partita. La pioggia, caduta in abbondanza prima e durante la partita, ha reso il terreno di gioco al limite della sua impraticabilità non favorendo il gioco manovrato. La gara si fa subito in salita per i Fratres Perignano che vanno sotto già al 15’ di gioco con il gol messo a segno dall’attaccante locale Nardi, direttamente su calcio di punizione, che mette la palla alle spalle di Serafini. I Fratres cercano di rispondere immediatamente allo svantaggio ma la difesa del Camaiore riesce a fare buona guardia togliendo spazio e tempo alle manovre offensive del gioco rossoblù. Nonostante tutto i ragazzi di Falivena giocano un buon calcio, tengono bene testa al Camaiore, e in diverse occasioni vanno alla conclusione senza riuscire però a concretizzare. In avvio di ripresa giunge il raddoppio del Camaiore, al 12’, grazie ad una veloce ripartenza con palla che arriva sui piedi di Chiaramonti che infila l’incrocio dei pali della porta difesa da Serafini. Il Perignano non ci sta e si porta in avanti. Purtroppo gettare il cuore oltre l’ostacolo contro la prima della classe questa volta non è stato sufficiente.