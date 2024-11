Il personaggio. Boranga racconta come parare il tiro insidioso della vecchiaia

"Parare la vecchiaia, il metodo Boranga", l’ultima fatica letteraria di Lamberto Boranga, ex calciatore anche in seria A, sarà presentato sabato prossimo (ore 11) al ‘Salotto Da Gustare’ in piazza Mattei nel contesto della 59’ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Ad intervistare l’autore del libro il giornalista Luigi Luminati. Una lunga carriera calcistica quella di Boranga: cresciuto nel Perugia, esordì in Serie A con la maglia della Fiorentina nel corso del campionato 1966-1967; militò poi con la Reggiana, il Brescia, il Cesena, il Varese, il Foligno e il Parma (con cui conquistò una promozione in Serie B nel 1978-1979).

Uno dei primi calciatori a laurearsi in Medicina e Biologia nell’ottobre 2005, in un’intervista rilasciata all’Avvenire, denunciò il dilagare della cocaina nel mondo del calcio. Il 25 agosto 2009, all’età di 66 anni, ritornò in campo con la maglia dell’Ammeto, squadra di Seconda Categoria umbra. Nel 2018 all’età di 77 anni e 7 mesi entrò a far parte della rosa della Marottese, società marchigiana di Terza Categoria debuttando il 5 maggio, nella partita vinta per 3-1 contro il Villa Ceccolini. Ora Boranga continua a mantenersi in forma dedicandosi all’atletica master. Con 1,61 metri è primatista italiano di salto in alto di atletica master, categorie master over 45, over 55 e pre 65 e con 11,26 m nel salto triplo over 65. Nel 2008 ha ottenuto agli Europei di atletica il record mondiale di salto in lungo over 60 con 5,47 metri. Nel 2014 si laureò campione del mondo di salto in alto nella categoria over 70. Ha conquistato un oro agli europei M70.Nel 2023 nella categoria M80, ha vinto due ori ai campionati italiani indoor. Ora con questo libro che Boranga presenterà in anteprima ad Acqualagna svelerà i suoi segreti legati alla longevità, perché lui a 82 anni compiuti lo scorso 30 ottobre è ancora pronto a "parare la vecchia" . Quindi non solo gli sportivi che hanno conosciuto le sue gesta, ma anche chi vuol vivere a lungo non può non essere presente sabato ad Acqualagna, anche perché i proventi che arriveranno dalla vendita del libro andranno in beneficenza. La prefazione del libro è di Gianfranco Beltrami, postfazione di Charlie Gnocchi (edizioni di Drago di San Giorgio). Porterà il suo saluto agli intervenuti il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi.

Amedeo Pisciolini