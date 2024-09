Il personaggio Devid Eugene Bouah ha impreziosito l’esordio con la maglia azzurra segnando il temporaneo gol del pareggio. "Questo risultato ci lascia l’amaro in bocca»

Una delle poche note liete di una domenica sera da dimenticare è stato l’esordio con personalità di Devid Eugene Bouah (nella foto) che sulla fascia destra non ha fatto rimpiangere l’assenza dell’ultim’ora dell’infortunato Zanon. Non era la prima assoluta in Serie B per l’esterno italo-ivoriano che nella cadetteria aveva già collezionato 19 presenze tra Reggina e Cosenza ma scendere in campo con una nuova maglia, per di più su di un stadio caldo e difficile come il “Nicola Ceravolo“, e far bene non era affatto scontato.

L’ex Catania, invece, si è mosso con disinvoltura e soprattutto nel primo tempo è stato tra i più attivi della squadra fornendo sovrapposizioni ed andando alcune volte al cross. La “perla“ è stata, poi, il gol del pareggio arrivato con un taglio in area e la bella incornata di testa sul cross di Capezzi. "Sono contento per la rete e in generale per il mio l’esordio con questa maglia – ha raccontato il ventitreenne nato a Roma – ma purtroppo il risultato lascia l’amaro in bocca. Siamo venuti a Catanzaro a giocare da squadra che mostra personalità e qualità. Non ci è bastato, però, un certo approccio che è parso giusto sin dai primi minuti. Alla fine il Catanzaro ha mostrato qualcosa in più sfruttando meglio le occasioni create e tutto sommato si è meritato questa vittoria. Restiamo, comunque, consapevoli della nostra forza e di come prepariamo le gare, ovviamente senza escludere quest’ultima".

Bouah, com’è giusto che sia, guarda avanti. "Adesso abbiamo le settimane di pausa che ci devono servire da una parte per analizzare gli errori – conclude il laterale degli apuani – e dall’altra per ricaricare le batterie. Il nostro sguardo dovrà essere rivolto alla prossima partita. Ci sarà da preparare la gara contro il Sassuolo con la stessa determinazione di sempre".

Gianluca Bondielli