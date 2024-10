Il Pietracuta punta la vetta. Ma occhio al meteo

I novanta minuti che il Pietracuta giocherà in casa del Granamica per andarsi a prendere la testa della classifica. Ma non solo questo, nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, quella in programma domani (meteo permettendo, considerando che le gare in programma oggi sono già state rinviate). Giornata in cui il Tropical Coriano al ’Calbi’ di Cattolica se la vedrà con il Gambettola e la Vis Novafeltria ospiterà il Massa Lombarda. Match di un certo peso per la classifica, con uno sguardo sempre al cielo considerando che solo oggi verrà presa una decisione sulle gare domenicali.

Eccellenza, girone B (8ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Faenza, Medicina Fossatone-Mezzolara, Osteria Grande-Sanpaimola, Pietracuta-Granamica, Russi-Sant’Agostino, Solarolo-Reno, Tropical Coriano-Gambettola (stadio Calbi sintetico, Cattolica), Vis Novafeltria-Massa Lombarda, Sampierana-Cava Ronco (rinviata).

Classifica: Castenaso 15; Pietracuta, Osteria Grande, Sampierana 14; Tropical Coriano 13; Cava Ronco 12; Sant’Agostino 11; Mezzolara, Gambettola, Solarolo, Granamica 10; Vis Novafeltria, Sanpaimola 9; Medicina Fossatone 8; Reno, Russi 3; Massa Lombarda 2; Faenza 1.

Promozione, girone D (8ª giornata, ore 15.30): Bakia Cesenatico-Savignanese, Civitella-Bellariva Virtus, Classe-Young Santarcangelo, Edelweiss-Diegaro, Fratta Terme-Cervia United, Riccione-Stella, San Pietro in Vincoli-Misano, Verucchio-Sparta Castelbolognese, Frugesport-Forlimpopoli (rinviata). Classifica: Misano 15; Cervia United, Fratta Terme, Bakia, Young Santarcangelo 14; Savignanese 13; Civitella, Riccione 12; Diegaro 11; Classe, Stella 10; Forlimpopoli, Verucchio 8; San Pietro in Vincoli 7; Sparta Castelbolognese 6; Frugesport, Bellariva Virtus 3; Edelweiss 2.

Prima Categoria (6ª giornata, ore 15.30). Girone H: Roncofreddo-Ronta Arpax, Gatteo-San Bartolo Gabicce Mare, Morciano-Granata, Real San Clemente-Asar, Rumagna-Bagno di Romagna (Stadio Capanni sintetico, Savignano sul Rubicone), Sant’Ermete-Bellaria Igea Marina, Victoria-Due Emme, Mondaino-Torconca (rinviata). Classifica: Sant’Ermete 15; Granata, Roncofreddo 12; Morciano Torconca, Real San Clemente, Bellaria Igea Marina 8; Rumagna 7; Gatteo, Due Emme 6; Ronta Arpax, San Bartolo Gabicce Mare 5; Bagno di Romagna 3; Victoria, Mondaino 2; Asar 1.