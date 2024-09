Il Poggibonsi affronta la Fezzanese. Calderini: "Occorre grande attenzione"

Poggibonsi al completo per la sfida di oggi alle 15 allo stadio Stefano Lotti con la Fezzanese. Alla seconda di campionato, per la serie D 2024-2025, il Poggibonsi trova sul proprio cammino la compagine ligure che è reduce dalla sconfitta interna, 1-3 con il Seravezza Pozzi nell’incontro disputato mercoledì.

Stefano Calderini (nella foto), allenatore del Poggibonsi, nel presentare il match non intende certo basarsi sugli esiti numerici della recente gara degli ospiti odierni: "La Fezzanese – osserva Calderini – ha avuto nella circostanza l’occasione di segnare per prima e di modificare dunque gli scenari di un confronto che in ogni caso, fin quasi all’epilogo, era sul parziale di 1-2 con i locali che pur in inferiorità numerica avevano saputo tornare in partita dallo 0-2. Quindi occorrerà prestare attenzione a una Fezzanese capace di chiudersi e di ripartire in velocità, risultando in questo modo fastidiosa per qualsiasi rivale nell’arco di questa stagione".

Un appuntamento che si prospetta insomma insidioso, in quanto la compagine in maglia verde non terrà in disparte la propria idea di riscatto, a distanza di quattro giorni da novanta minuti dai riscontri anche poco fortunati nell’insieme.

Uno schieramento versione Trestina potrebbe essere la linea dalla quale ripartire per il varo dell’undici iniziale ad opera di mister Calderini. Sebbene non manchino altri atleti dell’organico decisi a porre la candidatura per un posto fra i titolari. Da Belli a Vitiello, per esempio, volendo menzionare due elementi che, con il loro ingresso nella ripresa durante la trasferta in Umbria, si erano distinti per l’abilità nel modificare le dinamiche di un impegno che pareva destinato a un finale a reti inviolate, senza vinti o vincitori.

Per gli juniores nazionali del Poggibonsi, intanto, è maturata ieri pomeriggio all’esordio ufficiale in stagione la sconfitta. Un punteggio di 2-0 a carico della formazione giallorossa affidata a mister Michele Beoni.

Al centro sportivo di Riano, nella Città Metropolitana di Roma Capitale, il Poggibonsi ha subìto lo stop contro la Roma City, uno dei club più accreditati alla vittoria finale nel nuovo raggruppamento della categoria contrassegnato dalla lettera H.

La juniores giallorossa possiede peraltro le potenzialità per ricominciare il percorso al meglio nel proprio torneo, in virtù dell’apporto degli effettivi di Beoni e degli addetti del suo staff.