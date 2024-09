Il Poggibonsi all’assalto della Sangiovannese. Giallorossi al Lotti con l’obiettivo qualificazione

Il Poggibonsi anticipa la partita del primo turno di Coppa Italia di serie D. In programma oggi alle 18 allo stadio Stefano Lotti la gara – contrassegnata sul tabellone dal numero 77 – dei giallorossi con la Sangiovannese. Direzione affidata a Davide Ammannati di Firenze, che si avvarrà del contributo degli assistenti Gennaro Apollaro e Federico Corbelli, entrambi della sezione di Rimini. La squadra di Stefano Calderini - che per regolamento ha saltato il preliminare per accedere direttamente alla fase 1 - trova sul proprio cammino una Sangiovannese fresca del passaggio grazie a tiri dal dischetto a spese del Terranuova Traiana, in un confronto agostano tutto di stampo valdarnese. La lista degli incontri ufficiali del Poggibonsi edizione 2024-2025 si apre dunque questo pomeriggio con una classica della categoria. Un confronto che sembra anche un "antipasto" per il campionato che vedrà i due club dalle tifoserie gemellate inseriti come di consueto nel girone E dei dilettanti nazionali. Non sono da rilevare defezioni all’interno dell’organico del Poggibonsi, tra infortuni o provvedimenti di natura disciplinare relativi alla passata stagione. Per mister Calderini si prospetta così un’ampia facoltà di scelta tra i componenti del team per il varo della formazione. Decisioni, in merito alla fisionomia dell’undici di partenza, da prendere anche sulla base dei riscontri sul campo di gioco nell’arco di poco meno di quaranta giorni, tra gli allenamenti casalinghi iniziati mercoledì 24 luglio e le amichevoli che hanno caratterizzato il percorso agonistico fino a questo momento per il Poggibonsi. In palio nell’appuntamento odierno la qualificazione immediata: chi tra Sangiovannese e Poggibonsi uscirà vittorioso dal prato dello Stefano Lotti tornerà sul rettangolo il 6 novembre a metà settimana per i trentaduesimi di Coppa Italia, dato che la normativa in vigore non prevede la formula delle sfide andata e ritorno, bensì la disputa di match unici di novanta minuti. Con l’effettuazione dei calci di rigore in caso di verdetto di parità al termine dei tempi regolamentari. Immaginando come possibile riferimento l’assetto del recente test allo Stefano Lotti con il Valentino Mazzola, non è escluso che il tecnico dei Leoni si affidi in avvio a questo schieramento, tenendo conto dell’utilizzo ordinario dei tre Under in rappresentanza delle classi anagrafiche 2004, 2005 e 2006: Pacini, Cecconi, Pisco, Mazzolli, Fremura, Borri, Belli, Bigica, Bellini, Valori, Marcucci. Paolo Bartalini