Il Poggibonsi cerca gloria a Forte dei Marmi. Calderini: "Dobbiamo fare massima attenzione"

La giornata di riapertura del campionato di serie D, conduce il Poggibonsi sul campo del Real Forte Querceta. Trasferta insidiosa per i giallorossi, che trovano sul loro cammino una compagine decisa a togliersi di dosso ogni timore legato alla posizione di classifica. Un team versiliese che tra l’altro appare anche in netta ripresa riguardo ai punti per la graduatoria nella corsa alla salvezza e al rendimento. I Leoni, che hanno portato a compimento ieri mattina la preparazione in vista della sfida a Forte dei Marmi, non possono ancora disporre di Motti in attacco. Tra le pedine a disposizione tornano comunque sia Purro che Coriano, elementi che, in virtù delle rispettive mansioni da svolgere sulle fasce, possono fornire un aiuto alla causa. Nelle ultime ore, ha avuto a che fare con qualche linea di febbre il classe 2004 Bigozzi. Da comprendere, da parte dello staff, se ci sarà la possibilità di recuperare, anche in extremis, l’esterno offensivo talvolta determinante per le ambizioni del Poggibonsi. In ogni caso sarà fondamentale per la squadra non presumere di trovarsi al riparo dalle sorprese. Il cammino da compiere è ancora impervio, sebbene il gruppo di mister Calderini, con la propria compattezza e le abilità di singoli e di insieme, abbia dimostrato la capacità di risollevarsi da scenari che a un certo punto del percorso erano apparsi davvero poco rassicuranti. "Ogni incontro presenta le sue asperità – afferma Stefano Calderini, allenatore del Poggibonsi – e la gara in trasferta con il Real Forte Querceta non è certo da meno, rispetto al livello di difficoltà di altri impegni che abbiamo in calendario. È un momento importante del cammino e dunque dovremo prestare la massima attenzione ai padroni di casa e alle loro potenzialità, che si uniscono a un legittimo desiderio di risalita in direzione di lidi più tranquilli all’interno del girone E". Arbitrerà il match odierno, come da designazioni diffuse nei giorni scorsi, Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia. Assistenti, Giovanni Santoriello di Nocera inferiore e Gabriele Elisino di Ostia Lido. Per un Poggibonsi che potrebbe in avvio (ore 14,30, stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi) affidarsi a questo schieramento per contrastare le avanzate dei locali: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Cecchi, Borri, Cecconi, Marcucci, Gistri, Vitiello, Barbera.

Paolo Bartalini