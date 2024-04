Il Poggibonsi guarda al Seravezza Pozzi. Pacini: "Vogliamo il massimo dei punti"

Il Seravezza Pozzi sul cammino dei Leoni. La squadra di Stefano Calderini sarà ospite domani pomeriggio alle 15 della compagine versiliese, per un certo periodo della stagione anche capolista del girone E di serie D e adesso in sesta posizione e quindi in corsa per l’ingresso tra le formazioni che parteciperanno alle gare della post season. Il Poggibonsi è al lavoro nel tentativo di ottenere i punti necessari per archiviare in maniera definitiva il discorso relativo alla permanenza in categoria, perché nonostante le due recenti affermazioni di seguito e l’attuale quota 43, il responso aritmetico non è ancora maturato per i giallorossi.

"Indipendentemente dalla posizione della classifica, nostra e dei rivali di turno, noi entriamo sempre sul rettangolo con l’intento di offrire il meglio": lo afferma Francesco Pacini (nella foto), portiere del Poggibonsi, nell’esaminare il quadro attuale. Da cosa deriva tale convinzione? "Questo organico è formato da giocatori, da persone, che vogliono bene alla maglia e che desiderano onorarla con le loro prestazioni". Poggibonsi reduce dal successo di gran valore per 4-1 con il Follonica Gavorrano e chiamato a confrontarsi con un’altra big... "Domenica scorsa? Una partita ben condotta da tutti gli effettivi - spiega Pacini - e aggiungerei anche, in sede di descrizione, classica prova di spessore ad opera del gruppo. Credo che sia importante sottolinearlo per offrire il giusto risalto al contributo offerto da tutti nel conseguimento del risultato pieno. Sul piano personale? Sì, certo, in quelle occasioni da rete capitate agli ospiti quando il parziale era fermo sullo 0-0, mi sono fatto trovare pronto all’intervento, negando al Follonica Gavorrano il possibile vantaggio. Però è giusto rimarcare l’apporto di ognuno dei componenti del team nella sfida con una delle realtà di indubbio pregio nel nostro campionato".

Salvezza non ancora matematica, abbiamo scritto. Più in generale, quali obiettivi deve tenere presenti il Poggibonsi in questo ultimo mese del torneo? "Conquistare la maggiore quantità possibile di punti - risponde Pacini - negli incontri che restano in calendario da qui all’epilogo della regular season. Per poter dare modo anche alla società di capire quale potrà essere il futuro con i programmi del nuovo percorso agonistico e con le basi da sistemare per il 2024-2025". Stamane l’allentamento di rifinitura allo stadio Stefano Lotti, secondo le disposizioni di mister Calderini e dello staff tecnico. Domani la disputa del match per il Poggibonsi atteso ancora da squadra dai connotati de luxe dei dilettanti nazionali.

Paolo Bartalini