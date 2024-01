Il Poggibonsi nella tana del Livorno. Calderini: "Interpretiamo bene la gara"

Anche Bellini torna in gruppo, come Gistri e Rocchetti nel Poggibonsi di scena oggi a Livorno. Ma sono da registrare ancora delle defezioni in casa giallorossa, visto che Motti non potrà essere a disposizione, presumibilmente, prima della trasferta di Ponsacco. Un’assenza che rischia di pesare in attacco, senza contare il nuovo evento sfortunato sempre a carico di Motti, protagonista del riscatto dei Leoni nella partita casalinga con la Sangiovannese il 17 dicembre, ma costretto poi a uscire anzitempo dal rettangolo nel turno infrasettimanale prenatalizio a Figline Valdarno terminato col classico verdetto a occhiali. Uno stop, per Motti, che si aggiunge a quello di Bigica. Il centrocampista del Poggibonsi, entrato nell’oganico all’incirca un mese fa, potrebbe essere comunque a disposizione già domenica prossima per l’impegno allo Stefano Lotti con il Trestina. "Adesso in ogni caso la rosa offre maggiori soluzioni a livello numerico - osserva il tecnico Stefano Calderini (nella foto)- anche se dispiace ovviamente di non trovarci al completo con gli effettivi in occasione della sfida con rivali di indubbio pregio. Un Livorno per di più uscito a sua volta rafforzato dalle trattative del calciomercato invernale. Sarebbe sufficiente tale aspetto per comprendere il grado di difficoltà dell’incontro, ripensando pure all’andata, a un 1-4 patito in novanta minuti che pure non erano stati totalmente negativi per noi, quanto a rendimento. Cercheremo stavolta di interpretare al meglio il nostro ruolo, ben sapendo che nelle ultime due partite abbiamo sì ottenuto risultati utili, ma il cammino per raggiungere la quota della tranquillità in classifica è lungo e difficoltoso". Dai venti ai ventitré punti: è l’obiettivo indicato con legittima approssimazione da mister Calderini per la seconda tranche del torneo, affinché il Poggibonsi possa centrare il traguardo salvezza messo in cantiere dalla società presieduta da Giuseppe Vellini. Il momento, da tale profilo, appare già determinante per il Poggibonsi, dall’appuntamento di questo pomeriggio ai due successivi faccia a faccia di fila allo Stefano Lotti, con il Trestina e il GhiviBorgo, per rimanere al futuro prossimo di un calendario che potrebbe fornire delle risposte in merito alle distanze da tenere nei riguardi dei playout. In tema di partenze del team dei Leoni, intanto, è stato formalizzato anche il trasferimento al Certaldo dell’esterno difensivo Gucci, un baby che ha saputo mettersi in evidenza nel Poggibonsi per un paio di realizzazioni. Ora per Gucci un’altra avventura, ancora nei dilettanti nazionali ma nel girone D Toscana-Emilia Romagna-Lombardia.

Paolo Bartalini