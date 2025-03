Il Poggibonsi non si vuole più fermare. Caccia ai tre punti. Ostacolo Flaminia

Privi di Vitiello in attacco e dell’esterno Poggesi, e con il rientro di Mignani post squalifica, i giallorossi ricevono oggi la Flaminia. Obiettivo arginare la volontà di riscatto di una compagine del Viterbese decisa a risalire dalla penultima piazza della serie D girone E, per evitare con determinazione ogni rischio di salto all’indietro. "Non lasciamoci ingannare dalla posizione in graduatoria degli ospiti odierni – ha detto il tecnico Francesco Baiano, al termine della rifinitura allo Stefano Lotti – perché la Flaminia si è notevolmente rafforzata durante le trattative del mercato invernale". Anche il Poggibonsi, dal canto suo, deve raccogliere dei risultati fondamentali nella rincorsa a una quota della salvezza che rimane da centrare. Assai preziose, ovvio, le affermazioni conquistate dal Poggibonsi nella recenti sfide in trasferta, da Orvieto a Livorno, in entrambi i casi nella ripresa col verdetto di misura di 1-0 per merito rispettivamente delle firme di Belli (nella foto) e di Bellini. Però i Leoni sono tuttora chiamati a esprimersi al meglio, senza ipotizzare un traguardo della permanenza già a portata di mano. Difficile, ancora, il percorso da compiere, in un periodo tra l’altro caratterizzato da scontri diretti dalla valenza multipla in fatto di punti in palio. Per Baiano, dunque, il primo match casalingo da mister dei Leoni, a poco meno di un mese dal subentro al timone della squadra.

Sul piano delle scelte di natura tattica ad opera dell’équipe, avanti presumibilmente con il 3-5-2 a livello di fisionomia per un Poggibonsi che vedrà il ritorno fra i titolari di Bellini, nel tandem offensivo. Avverrà a distanza di una settimana dall’ingresso vincente dello stesso classe 2001 all’Ardenza, quasi all’intervallo, in sostituzione dell’infortunato Vitiello. Fra i rivali di turno, reduci dallo 0-0 interno con il Grosseto, spicca la presenza a centrocampo di Fracassini, fino allo scorso dicembre componente dell’organico del Poggibonsi. Successivamente Fracassini si è accasato in una Flaminia in cerca di una maggiore compattezza nei reparti nevralgici dello scacchiere dell’allenatore Federico Nofri Onofri, scelto di nuovo dalla società rossoblù per la panchina della Flaminia quasi a fine gennaio, dopo che in precedenza, a novembre, era stato sollevato dall’incarico e rimpiazzato da Abate.

Proprio con la Flaminia ha chiuso in parità, 1-1, il Poggibonsi nel campionato nazionale juniores nel raggruppamento della lettera H. Incontro disputato ieri pomeriggio a Civita Castellana. Prosegue dunque la fase utile per il team allenato da Michele Beoni.

Paolo Bartalini