Il Poggibonsi ora va a caccia della tranquillità. Domenica c’è la proibitiva trasferta di Livorno

Si prepara alla sfida allo stadio Armando Picchi, il Poggibonsi. Domenica pomeriggio alle 14,30 l’appuntamento in trasferta dei Leoni con la capolista del girone E di serie D. il tecnico Francesco Baiano guida gli allenamenti del team, dopo la sosta, in calendario per il campionato, successiva alla preziosa affermazione dei giallorossi sul rettangolo dell’Orvietana. Adesso ci sono però ancora vari ostacoli da superare ad opera dei giallorossi, per raggiungere la quota della tranquillità nel quadro della corsa alla permanenza in categoria con le altre contendenti di una graduatoria che si mantiene alquanto insidiosa. Tutto a causa delle curiosa configurazione della classifica: distanze ridotte fra le singole concorrenti, in pratica fra il limitare dei playoff e le soglie dei playout. E alla sfida con la big in maglia amaranto del torneo, seguiranno gli scontri diretti per un Poggibonsi che ora ritrova in gruppo Bigica e Valori, reduci dai rispettivi stop di carattere disciplinare. Francesco Baiano è tuttavia costretto a rinunciare, sempre per squalifica, a Mignani in seguito al recente provvedimento del giudice sportivo. L’ambiente di viale Marconi in questi giorni vive tra l’altro con soddisfazione la partecipazione al torneo internazionale giovanile di Viareggio del classe 2007 Mattia Fermi (nella foto). L’attaccante degli juniores nazionali di Michele Beoni, atleta che da inizio stagione si muove anche in ottica squadra maggiore, si distingue nel ruolo di leader nelle realizzazioni del raggruppamento juniores in cui è inserito il Poggibonsi. Ora questa significativa opportunità nella prestigiosa rassegna nella città del Carnevale. Mattia Fermi è uno degli elementi in prestito per partecipare, come da regolamento, alla manifestazione, ed è stato tesserato proprio dalla compagine del Viareggio che è parte integrante del gruppo 5 della competizione. Un palcoscenico presente ormai da 75 anni nel panorama agonistico delle promesse calcistiche di vari Paesi.

Paolo Bartalini